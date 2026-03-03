Lucas Barrios dejó de ser técnico del Sportivo Luqueño

Este martes, Lucas Barrios dejó de ser el entrenador del Sportivo Luqueño, club al que llegó en octubre del año pasado para completar la temporada 2025. Después de la caída frente a Rubio Ñu, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, el entonces DT auriazul presentó su renuncia y fue aceptada.

Lucas Barrios se marcha del Sportivo Luqueño dejando al equipo en la octava posición de la tabla, a 10 unidades del líder Olimpia, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Su paso por el elenco de Luque significó su primer trabajo como entrenador de un equipo principal.

Por parte del club, ya se encuentran realizando la tarea correspondiente para dar con el técnico que suceda a Lucas Barrios en el cargo. La idea es que debute ante Libertad, en La Huerta, el sábado 7 de marzo.