03 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios dejó de ser técnico del Sportivo Luqueño

La derrota ante Rubio Ñu fue el último partido que dirigió Lucas Barrios al frente del Sportivo Luqueño ya que este martes dejó de ser entrenador del club.

Marzo 03, 2026 02:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios

Lucas Barrios presentó su renuncia al cargo de entrenador del Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Este martes, Lucas Barrios dejó de ser el entrenador del Sportivo Luqueño, club al que llegó en octubre del año pasado para completar la temporada 2025. Después de la caída frente a Rubio Ñu, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, el entonces DT auriazul presentó su renuncia y fue aceptada.

Lucas Barrios se marcha del Sportivo Luqueño dejando al equipo en la octava posición de la tabla, a 10 unidades del líder Olimpia, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas. Su paso por el elenco de Luque significó su primer trabajo como entrenador de un equipo principal.

Por parte del club, ya se encuentran realizando la tarea correspondiente para dar con el técnico que suceda a Lucas Barrios en el cargo. La idea es que debute ante Libertad, en La Huerta, el sábado 7 de marzo.

Sportivo Luqueño Lucas Barrios
Redacción D10
