Lucas Barrios: “El que entiende de fútbol sabe que nunca fuimos superados”

El entrenador de Luqueño, Lucas Barrios, valoró la entrega del plantel en la victoria por 2-1 ante Recoleta.

Febrero 14, 2026 03:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño volvió a ganar luego de tres fechas y su entrenador Lucas Barrios apuntó que el grupo está a la altura de las exigencias, luego de vencer a Recoleta por 2-1.

El DT expuso acerca del momento en el Auriazul: “El que entiende de fútbol sabe que nunca fuimos superados, corregimos desatenciones y le ganamos a un gran rival que viene trabajando desde hace tiempo y lo hace bien, por eso se disfruta el doble la victoria”.

Reflexionando lo que dejó el partido y la turbulenta semana luego de presentar renuncia, Barrios remarcó: “Este equipo no merecía estar en esta situación, tuvimos una semana en dónde los jugadores dieron todo y eso se reflejo en cancha y este esfuerzo merecía este triunfo”.

Acerca del respaldo que recibió por parte del plantel, el estratega remarcó: “Me emociona que el jugador respalde a su entrenador, yo soy uno más de ellos, estoy comprometido con ellos, saben que debemos mejorar y mucho y que el camino es trabajar”, agregando: “Nos hizo bien la visita de un ganador como la del profe Gustavo Alfaro, ese tipo de cosas motiva al grupo”.

