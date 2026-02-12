El Cazador de Utopías visitó Luque

“Hoy recibimos con enorme satisfacción al profesor Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Paraguaya de fútbol. Es un verdadero honor contar con la presencia del entrenador mundialista, líder de nuestra querida Albirroja”, dice la publicación en las redes sociales del Sportivo Luqueño sobre la visita del profe Alfaro a la institución de la ciudad de Luque.

Los recorridos del entrenador albirrojo se han constituido en una costumbre en los clubes de nuestro país. De hecho su visita llena de motivación a todos los planteles, es bien sabido que la ilusión de cada futbolista es defender el escudo de su país. Y mayor aún sería ser parte de un equipo mundialista.

En la ocasión, Alfaro mantuvo una charla con un histórico que supo llevar en alto la Albirroja, Lucas Barrios, el delantero que había formado parte de la plantilla de los épicos paraguayos de Sudáfrica 2010 que llegaron hasta los cuartos de final, hasta la caída ante España, selección que posteriormente se coronó campeona del Mundial.

"¡Muchos éxitos profe, a dejar a Paraguay en lo más alto posible!”, fue el mensaje final de la publicación auriazul.