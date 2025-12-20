20 dic. 2025
Intermedia

Los objetivos del Chiqui Arce en Libertad

Francisco Chiqui Arce, nuevo técnico de Libertad, manifestó sus objetivos al frente del plantel gumarelo en el 2026.

Diciembre 20, 2025 05:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce.jpg

Francisco Arce, técnico de Libertad.

@libertad_guma

Francisco Chiqui Arce puso manos a la obra como entrenador de Libertad que tendrá un 2026 cargado de desafíos con la participación en fase de grupos de la Conmebol Libertadores y las disputas de los certámenes locales donde buscará reencontrarse con la gloria.

El técnico paraguayo habló para el sitio oficial del club de sus proyectos como técnico de Libertad. “Yo soy un apasionado por la perfección en el entrenamiento. Le dedicamos más tiempo a esa preparación que a la propia acción de juego, por más de que lo que más vale es el partido real y poder demostrar ahí todo lo que uno ha trabajado, o lo que los jugadores tienen condiciones de demostrar”, comenzó diciendo.

Chiqui también reveló lo que intentará plasmar en sus dirigidos. “Bastante vértigo, mucha dinámica, un equipo competitivo, con bastante presión alta, protagonista todo el tiempo, que es lo que amerita la historia del club, siendo el más ganador de las últimas décadas”, cerró.

Francisco Arce Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
