11 ene. 2026
Fútbol Internacional

El casi golazo de Manuel Capasso en su debut en Atlas

VIDEO. El ex defensor de Olimpia Manuel Capasso fue protagonista de una jugada increíble en el futbol mexicano.

Enero 11, 2026 04:33 p. m.
ccapaso.jpg

Capasso tuvo su debut oficial con la casaca rojinegra.

Foto: Gentileza.

El torneo Clausura del fútbol mexicano arrancó el fin de semana y Manuel Capasso, defensor argentino ex Olimpia, fue protagonista de una particular jugada.

Atlas, donde fue titular el paraguayo Diego González, sumó sus primeros tres puntos con un polémico penal convertido del montenegrino Uros Djurdjevic a los 8 minutos.

Ocho minutos más tarde llegó la insólita jugada de Capasso, cuando tras un gran pase de González, recibió la pelota en el área de pecho, eludió al arquero rival con un sombrerito y, con el arco en blanco, increíblemente cabeceó afuera.

En otros partidos de la jornada del fútbol azteca, Juárez superó por 2-1 al Mazatlán; Tijuana y América empataron 0-0; Guadalajara venció 2-0 al Pachuca; Necaxa doblegó 3-1 al Santos Laguna y el León venció por 2-1 al Cruz Azul.

Atlas Manuel Capasso México
Más contenido de esta sección
CAF Africa Cup of Nations 25 quarter final - Algeria vs Nigeria
Fútbol Internacional
Osimhen frustra a Argelia y convierte a Nigeria en rival de Marruecos
La diferencia que marca Victor Osimhen, un gol y una asistencia, terminó por definir la superioridad ante Argelia.
Enero 10, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
𝐅𝐄𝐍𝐄𝐑𝐁𝐀𝐇𝐂𝐄.jpg
Fútbol Internacional
Asensio sirve la Supercopa al Fenerbahce
El español Marco Asensio levantó su primer título en Turquía tras alzarse con la Supercopa después de la victoria de su equipo sobre el Galatasaray (0-2).
Enero 10, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Marruecos Camerún
Fútbol Internacional
Brahim lanza a Marruecos a semifinales
Volcada la afición en Rabat con su selección, cuarta del último Mundial, Marruecos y Brahim Díaz ejercieron como favoritos irrebatibles frente a Camerún (0-2), a la que superaron de principio a fin, con el balón y sin él, con el quinto gol en esta edición de la Copa África del media punta del Real Madrid para ir hasta semifinales sin una sola parada de Yassine Bounou.
Enero 09, 2026 08:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Advíncula
Fútbol Internacional
Luis Advíncula pasa pruebas médicas para fichar por Alianza Lima
El lateral derecho peruano Luis Advíncula se encuentra este viernes pasando pruebas médicas para poder fichar por Alianza Lima, tras haberse desvinculado esta semana del Boca Juniors, donde jugó los últimos cuatro años y medio.
Enero 09, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
ilman-ndiaye-rompe-la-solidez-de-mali-y-senegal-avanza-a-semifinales-de-la-copa-africana-de-naciones-120234-1024x576.jpg
Fútbol Internacional
Senegal se clasificó a las semifinales de la Copa África
Senegal derrotó 1 a 0 a Mali y clasificó a la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Su rival será Egipto o Costa de Marfil.
Enero 09, 2026 03:51 p. m.
 · 
Redacción D10
simeone-y-vinicius-jr-copa-del-rey_1440x810_wmk.webp
Fútbol Internacional
Polémica y provocación: Fuerte cruce entre Simeone y Vinícius
VIDEO. El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior.
Enero 08, 2026 07:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más