El casi golazo de Manuel Capasso en su debut en Atlas

El torneo Clausura del fútbol mexicano arrancó el fin de semana y Manuel Capasso, defensor argentino ex Olimpia, fue protagonista de una particular jugada.

Atlas, donde fue titular el paraguayo Diego González, sumó sus primeros tres puntos con un polémico penal convertido del montenegrino Uros Djurdjevic a los 8 minutos.

Ocho minutos más tarde llegó la insólita jugada de Capasso, cuando tras un gran pase de González, recibió la pelota en el área de pecho, eludió al arquero rival con un sombrerito y, con el arco en blanco, increíblemente cabeceó afuera.

😭 Manuel Capasso pasó de casi marcar un GOLAZO a producir uno de los ERRADOS del año. pic.twitter.com/qJUrUGNbOy — dataref México (@dataref_mx) January 10, 2026

En otros partidos de la jornada del fútbol azteca, Juárez superó por 2-1 al Mazatlán; Tijuana y América empataron 0-0; Guadalajara venció 2-0 al Pachuca; Necaxa doblegó 3-1 al Santos Laguna y el León venció por 2-1 al Cruz Azul.