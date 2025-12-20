Héctor Marecos, presentado en su nuevo club

El entrenador Héctor Marecos, campeón de la Intermedia 2025 con Rubio Ñu, seguirá ligado a la segunda categoría del fútbol paraguayo al llegar a un acuerdo con Encarnación FC, equipo que buscará el ansiado ascenso en el 2026.

Marecos había dejado Rubio Ñu tras consagrarse campeón de la Intermedia y no llegar a un acuerdo con la directiva del equipo de Santísima Trinidad con miras a la Primera División en la temporada 2026.

Las ofertas no tardaron en llegar y fue Encarnación el que convenció a Héctor Marecos para hacerse con sus servicios y el de todo su cuerpo técnico para lo que será la competitiva Intermedia 2026.

En su presentación como técnico de Encarnación, Marecos manifestó lo siguiente: “Feliz de llegar aquí, una hermosa ciudad. Solo queda trabajar para lo que viene. Yo amo el interior, soy campesino ya pase por Santani y Coronel Oviedo, equipos del interior”, reconoció.