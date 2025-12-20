20 dic. 2025
Héctor Marecos, presentado en su nuevo club

Héctor Marecos, DT campeón de la Intermedia 2025 con Rubio Ñu, fue presentado de manera oficial en su nuevo club.

Diciembre 20, 2025 03:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Héctor Marecos, DT campeón con Rubio Ñu en la temporada 2025, dirigirá a Encarnación FC.

El entrenador Héctor Marecos, campeón de la Intermedia 2025 con Rubio Ñu, seguirá ligado a la segunda categoría del fútbol paraguayo al llegar a un acuerdo con Encarnación FC, equipo que buscará el ansiado ascenso en el 2026.

Marecos había dejado Rubio Ñu tras consagrarse campeón de la Intermedia y no llegar a un acuerdo con la directiva del equipo de Santísima Trinidad con miras a la Primera División en la temporada 2026.

Las ofertas no tardaron en llegar y fue Encarnación el que convenció a Héctor Marecos para hacerse con sus servicios y el de todo su cuerpo técnico para lo que será la competitiva Intermedia 2026.

En su presentación como técnico de Encarnación, Marecos manifestó lo siguiente: “Feliz de llegar aquí, una hermosa ciudad. Solo queda trabajar para lo que viene. Yo amo el interior, soy campesino ya pase por Santani y Coronel Oviedo, equipos del interior”, reconoció.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
sol de américa.jpg
Intermedia
Sol de América y Tacuary siguen en la Intermedia
Sol de América y Tacuary lograron los resultados necesarios para seguir en la Intermedia en el 2026. Pastoreo y River Plate son los dos últimos descendidos. Guaireña y Fernando de la Mora también sonríen.
Octubre 04, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia_63437178.jpg
Intermedia
Candente sábado en la Intermedia
Esta tarde se disputarán siete juegos en simultáneo por el ascenso y descenso.
Octubre 04, 2025 08:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Capiatá.jfif
Intermedia
Siete duelos en simultáneo definirán ascenso y descensos en Intermedia
Este sábado desde las 15:00 se disputarán siete atractivos partidos en simultáneo que definirán al equipo ascendido junto a Rubio Ñu, y además los dos descendidos.
Septiembre 30, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Campeón.jfif
Intermedia
Rubio Ñu da el grito de campeón
En el Parque del Guairá, Rubio Ñu festeja el empate ante Guaireña FC ya que con este resultado el Albiverde levanta el trofeo de campeón de la edición 2025 del torneo Intermedia.
Septiembre 23, 2025 08:47 p. m.
 · 
Redacción D10
SOL DE AMÉRICA.jfif
Intermedia
Todo sigue igual en Intermedia, sin otro ascendido y descendido
Tres encuentros se disputaron de manera simultánea, todos culminaron igualados: Encarnación vs. San Lorenzo; Fernando de la Mora vs. 12 de Junio y Sol de América vs. Capiatá.
Septiembre 22, 2025 08:42 p. m.
 · 
Redacción D10
G1YG5IlXMAAZBZF.jpeg
Intermedia
Pastoreo no resigna chances
Dos partidos más se desarrollaron en continuidad del torneo Intermedia en su jornada 28, donde Pastoreo FC venció a domicilio a Resistencia y el Sportivo Carapeguá en el Municipal a River Plate.
Septiembre 22, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
