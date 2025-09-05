Sin emociones a vestuarios en Sajonia

Finalizó la primera parte en el estadio Defensores del Chaco con una paridad sin goles, pero con emociones fuertes y mucha intensidad.

El mejor del primer tiempo en Paraguay fue Ramón Sosa que se puso el traje de protagonista para encarar y romper líneas sobre el carril derecho.

La situación más clara del partido para la Selección Paraguaya la tuvo precisamente Ramón Sosa tras un pase de Omar Alderete a espaldas de la zaga defensiva ecuatoriana. El hombre del Palmeiras controló y definió rápido pero el portero Hernán Galíndez evitó el grito de gol en Sajonia.

La nota negativa fue la amonestación de Junior Alonso, que ya se encontraba en capilla y no jugará ante Perú en Lima el último encuentro de Eliminatorias.

Restan otros 45 minutos donde conoceremos el desenlace de esta historia. Esperemos que con final feliz para la Albirroja.