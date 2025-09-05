04 sept. 2025
Selección Paraguaya

Sin emociones a vestuarios en Sajonia

Paraguay y Ecuador se marchan a vestuarios con un empate sin goles en el estadio Defensores del Chaco abarrotado de hinchas albirrojos.

Septiembre 04, 2025 09:25 p. m. 
Por Redacción D10
Ramón Sosa tuvo en sus pies la gran chance para la Albirroja en el primer tiempo.

Foto: José Bogado - ÚH

Finalizó la primera parte en el estadio Defensores del Chaco con una paridad sin goles, pero con emociones fuertes y mucha intensidad.

El mejor del primer tiempo en Paraguay fue Ramón Sosa que se puso el traje de protagonista para encarar y romper líneas sobre el carril derecho.

La situación más clara del partido para la Selección Paraguaya la tuvo precisamente Ramón Sosa tras un pase de Omar Alderete a espaldas de la zaga defensiva ecuatoriana. El hombre del Palmeiras controló y definió rápido pero el portero Hernán Galíndez evitó el grito de gol en Sajonia.

La nota negativa fue la amonestación de Junior Alonso, que ya se encontraba en capilla y no jugará ante Perú en Lima el último encuentro de Eliminatorias.

Restan otros 45 minutos donde conoceremos el desenlace de esta historia. Esperemos que con final feliz para la Albirroja.

Redacción D10
