09 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Recoleta quiere a Roque Santa Cruz en sus filas para el 2026

El titular de Recoleta, Luis Vidal y el DT Jorge González, buscan sumar a su plantel para el 2026 a Roque Luis Santa Cruz, inoxidable goleador.

Diciembre 09, 2025 08:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz 2.jpg

Santa Cruz de 44 años podría seguir sumando goles en el fútbol local, pero por Recoleta FC.

Foto: Internet.

El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal, reconoció en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM) que se encuentran interesados en fichar al experimentado e histórico Roque Santa Cruz.

“Estamos en tratativas. Nosotros particularmente hace mucho queremos que él venga. El año pasado cuando pensamos que él iba a dejar de jugar en Libertad, habíamos hablado con él, un amigo, y en ese momento demostró interés”, señaló ilusionado Luis Vidal ante una posible llegada de Roque en el humilde equipo canario.

El inoxidable delantero se encuentra libre después de su desvinculación de Libertad tras la culminación del Clausura 2025.

Reco en el 2026 tendrá como gran desafío clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana, atendiendo que clasificó en dicho torneo gracias a una buena campaña en la temporada.

Recoleta Roque Santa Cruz
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño campeón Clausura 2026
Fútbol Paraguayo
El fixture del Torneo Clausura 2026
La Asociación Paraguaya de Fútbol armó, durante la noche de los Premios de Primera, el fixture del Torneo Clausura 2026. El campeonato comenzará el 24 de julio y se terminará el 29 de noviembre.
Diciembre 04, 2025 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
El fixture del Torneo Apertura 2026
Durante los Premios de Primera, la Asociación Paraguaya de Fútbol hizo el sorteo para tener el fixture del Torneo Apertura 2026. El certamen arranca el 23 de enero y finaliza el 24 de mayo.
Diciembre 04, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
cee.jpg
Fútbol Paraguayo
Está la primera fecha del Torneo Apertura 2026
Durante los Premios de Primera, la Asociación Paraguaya de Fútbol realizó el sorteo de los torneos ligueros. Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025 arrancará ante Libertad.
Diciembre 03, 2025 10:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño arrasa en los Premios de Primera
Cerro Porteño se llevó varias distinciones en los Premios de Primera, organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Diciembre 03, 2025 09:19 p. m.
 · 
Redacción D10
La Supercopa Paraguay.jpg
Fútbol Paraguayo
Dan a conocer precios de entradas para la Supercopa
La Supercopa Paraguay se define este sábado en el Defensores del Chaco. Hoy se dieron a conocer los precios de las boletas.
Diciembre 03, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_7263_48548244.jpg
Fútbol Paraguayo
La APF premia hoy a los mejores del 2025
Hoy, desde las 19:30, en el Pabellón Social del Cardif, ubicado en el Parque Olímpico del COP, se premiará a los mejores del 2025, con la entrega de los Premios de Primera, en una noche en la que estarán presentes los grandes protagonistas de otro año futbolístico, aquellos que brillaron en el campo de juego.
Diciembre 03, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más