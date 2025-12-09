Recoleta quiere a Roque Santa Cruz en sus filas para el 2026

El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal, reconoció en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM) que se encuentran interesados en fichar al experimentado e histórico Roque Santa Cruz.

“Estamos en tratativas. Nosotros particularmente hace mucho queremos que él venga. El año pasado cuando pensamos que él iba a dejar de jugar en Libertad, habíamos hablado con él, un amigo, y en ese momento demostró interés”, señaló ilusionado Luis Vidal ante una posible llegada de Roque en el humilde equipo canario.

El inoxidable delantero se encuentra libre después de su desvinculación de Libertad tras la culminación del Clausura 2025.

Reco en el 2026 tendrá como gran desafío clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana, atendiendo que clasificó en dicho torneo gracias a una buena campaña en la temporada.