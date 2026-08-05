05 ago 2026
Cerro Porteño

Señalan que Blas Riveros no estará ante Palmeiras

Tras pasar prácticamente el primer semestre sin jugar debido a una lesión, Blas Riveros habría tenido un pequeño desgarro que también lo descartaría del juego ante el Palmeiras por Copa Libertadores.

Agosto 5, 2026 01:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros no completó el choque ante el Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Blas Riveros tuvo un gran cierre en el 2025, pero este año las cosas no salieron como esperaba. Una lesión lo marginó no solo del primer semestre en Cerro Porteño sino también lo dejó fuera de la lista de la Selección Paraguaya que jugó la Copa del Mundo.

El zurdo se enfocó en su recuperación, realizó la pretemporada, pero se perdió el primer juego liguero. Apareció para el segundo y tercer compromiso aunque no completó ambos. En principio, de acuerdo con informaciones periodísticas, se descartó un desgarro pero al parecer sí se trataría de una lesión así.

A falta de un informe oficial de Cerro Porteño, se menciona que Blas Riveros sufrió un desgarro de dos milímetros por lo que estará alejado de las canchas de tres a cuatro semanas. De confirmarse, esto lo dejará automáticamente sin chances de poder estar en la serie contra el Palmeiras.

Cerro Porteño debe chocar con el Palmeiras el 12 de agosto, en Brasil, y una semana después albergará la revancha en su estadio, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde su llegada, Blas Riveros se convirtió en una pieza clave del Ciclón y lo extrañó bastante en el primer semestre del 2026.

Cerro Porteño Palmeiras Copa Libertadores Blas Riveros
Redacción D10
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