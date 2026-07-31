31 jul 2026
Cerro Porteño

Torres: “Somos conscientes de que tenemos con qué dar pelea”

El delantero de Cerro Porteño, Jonatan Torres, analizó el momento del Ciclón y confía en remontar el mal inicio de campeonato.

Julio 31, 2026 06:25 p. m.
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Jonatan Torres, delantero argentino.

Jonatan Torres, delantero de Cerro Porteño, analizó el presente del equipo, que se prepara para medir al Sportivo Luqueño, este sábado 1 de agosto en La Nueva Olla desde las 18:30.

Acerca de lo que fue el arranque con dos caídas del Ciclón, Torres expuso: “Fueron duras las dos derrotas, pero somos conscientes de que tenemos con que dar pelea, ya tenemos una oportunidad de revertir esto con nuestra gente y a partir de allí despegar”.

Acerca de su momento, y su aporte las veces que fue tenido en cuenta, el ofensivo expuso: “Me siento bien, dando todo en los entrenamientos para tener una oportunidad”, apuntó también el goleador a lo que remarcó: “Uno entrena para poder ser mejor y estar preparado si le toca estar, yo estoy disponible siempre para ayudar al equipo”

Torres fue autocrítico al remarcar que no fue el arranque deseado, pero agregó: “sabemos en el club que estamos y que es posible revertir la situación, pero vamos a tener más oportunidades, pero ya debemos dar ese paso adelante, y siempre que lleguen los resultados será más fácil trabajar mejor”.

Jonathan Torres Cerro Porteño Torneo Clausura
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