Ariel Holan ya tiene peores números que Jorge Bava en Cerro

El argentino Ariel Holan alcanzó 16 partidos dirigidos en Cerro Porteño, sumando el Apertura, Copa Libertadores y dos fechas del torneo Clausura, alcanzando solo el 48.5% de efectividad, ya que consiguió 6 triunfos, 4 empates y sufrió 6 derrotas.

Su paso por Copa Libertadores fue el de mejor rendimiento, ya que en 6 compromisos, sumó 4 victorias, 1 empate y 1 sola derrota, avanzando como líder de zona por encima del Palmeiras de Brasil, su rival en octavos de final.

Holan, que había expuesto de que tomó un plantel en malas condiciones físicas, tuvo más de 45 días de preparación para afrontar el segundo semestre, en donde aún no consiguió sumar, tras ceder contra Trinidense y 2 de Mayo, ambos por 2-1.

En comparación al proceso anterior del uruguayo Jorge Bava, que obtuvo dos títulos (Clausura 2025 y la Supercopa 2025), el estratega en 22 partidos dirigidos consiguió 13 victorias, 6 empates y sufrió 3 derrotas, obteniendo el 68% de efectividad.

El margen de error comienza a reducirse rápidamente en campamento azulgrana. En un club como Cerro Porteño, donde la obligación siempre es pelear por el título, dos derrotas consecutivas representan un golpe muy difícil de absorber.

El cuerpo técnico deberá decidir si insiste con la idea que viene trabajando o si modifica aspectos tácticos para intentar conseguir resultados inmediatos. También será fundamental recuperar el nivel de varios referentes que hoy atraviesan un momento muy por debajo de sus posibilidades.