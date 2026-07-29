Lo que dijo Ariel Holan tras una nueva derrota del Ciclón

La segunda derrota consecutiva de Cerro Porteño en el Torneo Clausura 2026 no modificó la postura de Ariel Holan. Luego de la caída este martes por 2-1 ante el Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, el entrenador argentino respaldó el trabajo que viene realizando, asumió la responsabilidad por el momento del equipo y dejó en claro que mantiene plena confianza en el plantel.

En conferencia de prensa, Holan sostuvo que el elenco azulgrana no cambiará el rumbo trazado pese al mal inicio del campeonato. “Estamos totalmente convencidos del plan que formamos. Tengo una confianza enorme en el plantel”, afirmó.

El adiestrador explicó que uno de los principales objetivos es que el equipo evolucione desde el juego asociado y la posesión del balón, aunque reconoció que esa búsqueda ha generado un costo en el aspecto defensivo, una de las mayores fortalezas que había mostrado el Ciclón en el último tiempo.

“Queremos dar un paso en el crecimiento del juego colectivo con la posesión del balón para consolidarnos como un equipo muy competitivo”, comentó Holan.

En ese sentido, admitió que el equipo perdió parte de la solidez que lo caracterizaba. “No es normal que a nosotros nos hagan dos goles. No podemos negociar el crecimiento futbolístico con balón independientemente del equilibrio del equipo y del sistema defensivo”, señaló.

El técnico explicó que la intención es construir una identidad futbolística desde la salida limpia y el control del juego, aunque reconoció que ese proceso todavía no encuentra el equilibrio ideal entre el ataque y la defensa.

“Estamos tratando de construir desde la base del juego. Ese paso adelante que queremos dar no nos está ayudando en lo que es la fortaleza principal del equipo. Eso creo que es responsabilidad mía. Confío 100% en el plantel”, manifestó.

El próximo compromiso de Cerro Porteño será el sábado ante el Sportivo Luqueño en La Nueva Olla desde las 18:30 horas.