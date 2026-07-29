29 jul 2026
Cerro Porteño

El peor arranque de Cerro Porteño en los últimos 44 años

Cerro Porteño perdió sus primeros dos partidos de un torneo después de casi medio siglo. ¿Cuándo había sido la última vez?

Julio 29, 2026 08:58 a. m.
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Horrible comienzo del Ciclón en el Clausura.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Cerro Porteño atraviesa uno de los comienzos de campeonato más negativos de toda su historia reciente. Las derrotas consecutivas frente a Sportivo Trinidense (2-1), en La Nueva Olla, y Sportivo 2 de Mayo (2-1), en el estadio Río Parapití, marcaron el peor arranque azulgrana en los últimos 44 años.

El equipo dirigido por Ariel Holan comenzó el Torneo Clausura 2026 con dos caídas consecutivas, una situación que no se registraba desde el campeonato de 1982, cuando el Ciclón también había perdido sus dos primeras presentaciones.

En aquella temporada, que se disputó bajo el formato de torneo anual, Cerro debutó el 2 de mayo de 1982 con una derrota por 2-1 frente a Atlético Tembetary. Siete días después, el 9 de mayo, volvió a caer, esta vez por 2-0 ante Oriental. Según datos del estadígrafo paraguayo Andrés Riquelme, desde entonces el conjunto azulgrana nunca más había iniciado un campeonato de liga con dos derrotas consecutivas.

Pasaron más de cuatro décadas para que esa marca negativa volviera a repetirse. En ese lapso, Cerro Porteño atravesó campañas exitosas, conquistó numerosos títulos locales y, aun en temporadas irregulares, siempre había logrado sumar al menos un punto en las dos primeras fechas de cada torneo.

El presente, sin embargo, rompe con esa tendencia. El Ciclón cayó en el estreno ante Trinidense pese a jugar como local y volvió a tropezar en Pedro Juan Caballero frente al 2 de Mayo, dejando al equipo sin unidades y obligado a reaccionar de inmediato para no comprometer sus aspiraciones en un campeonato que recién comienza.

Más allá de que el Torneo Clausura todavía tiene un largo recorrido por delante, el dato estadístico refleja la magnitud del mal momento. El Ciclón de Barrio Obrero no solo firmó un inicio inesperado para uno de los principales candidatos al título, sino que igualó un registro que permanecía intacto desde 1982.

Cerro Porteño Torneo Clausura Ariel Holan
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