29 jul 2026
Cerro Porteño

Las lágrimas de César Bobadilla y la explicación de Holan

Una escena que dejó la derrota de Cerro Porteño en el Norte fue la de César Bobadilla llorando. ¿Qué dijo Holan al respecto?

Julio 29, 2026 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
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Desconsolado. Bobadilla se sintió responsable por uno de los goles.

Cerro Porteño volvió a caer y esta vez frente al 2 de Mayo en la fecha 2 del torneo Clausura disputado en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El duelo dejó varios aspectos en relieve y uno de ellos tiene que ver con César Bobadilla.

El juvenil de Cerro Porteño fue tomado por las cámaras llorando antes del inicio del segundo tiempo, mientras el entrenador azulgrana intentaba darle un poco de consuelo por la situación. El argentino, habló al respecto en la conferencia de prensa.

“César estaba muy mortificado porque se adjudicó el gol, porque era la marca de él. Lo que yo le decía es: Despreocupate, porque no es solo tu responsabilidad, es mala decisión también del equipo”, expresó el DT azulgrana frente a los medios.

Cerro Porteño hiló dos derrotas en el inicio del torneo Clausura 2026. Su próximo duelo será el sábado 1 de agosto, a las 18.30, recibiendo en La Nueva Olla al Sportivo Luqueño.

Cerro Porteño Ariel Holan Torneo Clausura
Redacción D10
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