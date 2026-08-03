03 ago 2026
Cerro Porteño

Para Pablo Vegetti, este es el camino a seguir en Cerro Porteño

Pablo Vegetti valoró el funcionamiento del equipo y la efectividad para conseguir el primer triunfo en el Clausura.

Agosto 3, 2026 03:40 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vegetti celebra un gol de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza

Pablo Vegetti, delantero de Cerro Porteño, se reencontró con el gol en la victoria por 3-0 sobre Luqueño por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

Para el atacante, el ganar era clave por el mal arranque, quedando muy conforme por lo expuesto en lo colectivo frente al Chanchón.

“Sabíamos que teníamos que ganar, después de las primeras dos fechas donde no arrancamos bien, pero hay que seguir mejorando, trabajando y corrigiendo las cosas para subir de nivel”, refirió.

Acerca de lo que fue el duelo ante el Auriazul, Vegetti remarcó: “Manejamos bien el juego, y es lo que tenemos que tratar de hacer siempre, arrancar con la ventaja y sostener la intensidad de ir para adelante”.

Pablo Vegetti alcanzó 7 goles con la camiseta de Cerro Porteño en lo que va de la temporada, habiendo convertido 4 en el plano local y 3 en la Copa Libertadores.

Torneo Clausura Pablo Vegetti Cerro Porteño
Redacción D10
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