Blas Riveros se reserva para la Copa Libertadores

Blas Riveros, lateral de Cerro Porteño, fue sometido a estudios para conocer el estado de recuperación, tras no haber completado el juego ante el 2 de Mayo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.

El reporte médico indica que el futbolista no tuvo una lesión muscular grave, en el posterior de muslo izquierdo, por lo que será sometido a fisioterapia para que pueda llegar de la mejor manera para el compromiso de Copa Libertadores ante el Palmeiras, que será el miércoles 19 en São Paulo, desde las 19:00.

Su reemplazante para el juego por el plano local sería Guillermo Benítez aguardando además el regreso del juvenil Marcelo Chaparro, quien fue una de las gratas revelaciones del Torneo Apertura.

El equipo del entrenador Ariel Holan tiene tres unidades en la clasificación, tras la importante victoria frente al Auriazul. El Azulgrana se enfrentará al Sportivo Ameliano, el sábado, desde las 16:00 en la Fortaleza de Pikysyry (Villeta).