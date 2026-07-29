29 jul 2026
Cerro Porteño

Para Jonatan Torres no hay nada por rescatar en el presente de Cerro

El delantero Jonatan Torres analizó el arranque del Azulgrana, que perdió los dos encuentros en el inicio del Clausura y agudizó el mal momento en Barrio Obrero.

Julio 29, 2026 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Jonathan Torres

Jonatan Torres, delantero de Cerro Porteño.

Foto: José Bogado - ÚH

Jonatan Torres, delantero de Cerro Porteño, analizó la derrota ante 2 de Mayo por 2-1 en Pedro Juan Caballero en donde hizo el gol del Ciclón, pero insuficiente para salvar la segunda derrota al hilo.

"(Rescato) que van dos fechas nada más, después lo otro no hay nada para rescatar. Estamos muy calientes (nerviosos) porque queríamos ganar. Queda dar vuelta la página, queda mucho torneo y no más que eso”, comentó en conferencia de prensa.

El atacante argentino agregó que el elenco azulgrana debe tener como virtud la paciencia y jugar como equipo grande.

“Debemos de tener un poco más de paciencia, siento que en el segundo tiempo pudimos tener más ocasiones. Si queremos aspirar a más cosas tenemos que tener paciencia y jugar como lo que somos, que es un equipo grande”, remarcó.

Cerro Porteño chocará en la fecha 3 de la competencia contra el Sportivo Luqueño, el sábado 1 de agosto, en La Nueva Olla, desde las 18:30. Será una prueba de fuego para el plantel y, especialmente, para el adiestrador.

Torneo Clausura Cerro Porteño Jonathan Torres
Redacción D10
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