05 ago 2026
Fútbol Paraguayo

Benítez, el Mundial y las nuevas reglas

El árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez repasó lo que fue su participación en el Mundial 2026 y lo que llega para el fútbol paraguayo.

Agosto 5, 2026 01:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Juan Gabriel Benítez, juez paraguayo.

EDUARDO LIMA

Juan Gabriel Benítez, árbitro representante de Paraguay en la Copa del Mundo, conversó con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió a varios puntos. Su paso por la cita norteamericana, así como lo que llega como bajada de línea tras la experiencia mundialista.

“La verdad que un orgullo haber participado, de la mayor fiesta del fútbol mundial. Es un tremendo orgullo y también mandar mis felicitaciones a mis dos compañeros que estuvieron conmigo que son Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar quienes han desarrollado una tarea impecable”, comenzó diciendo.

“Contento por haber participado, por haber hecho un partido importante dentro de la fase de grupos. Y de lo que me llevo es el nivel de juego, la alta intensidad que ahora gracias a Dios estamos aplicando a nivel local. Muy contento por vivir esa experiencia y por tratar de transmitir lo que pude aprender ahí a nivel local”, mencionó.

Según Benítez, la bajada de línea y el proceso de cambio dentro del arbitraje paraguayo pasa por dejar jugar más, que exista dinámica dentro de los partidos, de manera a que el entorno pueda mejorar y sirva para competir más alto a nivel internacional.

Recordó que anteriormente la queja de los equipos estaba enfocada en que los jueces cortaban demasiado los partidos, pero que ahora el paradigma es dejar jugar lo más que se pueda, aunque admite que siempre estará presente la posibilidad de errores dentro de ese proceso.

Fútbol paraguayo Juan Gabriel Benítez
Redacción D10
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