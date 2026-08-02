Ariel Holan respalda a Cecilio Domínguez

El entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, salió en defensa de Cecilio Domínguez y manifestó su total respaldo al 10 azulgrana que fue abucheado por el público en el triunfo del Ciclón por 3-0 ante Luqueño.

Holan salió a darle su apoyo a Cecilio. “Es un jugador distinto y tenemos la suerte de tenerlo acá. Los jugadores pasan por momentos y creo que él a veces juega varios partidos en uno solo”, expresó el estratega.

Holan remarcó la importancia de acompañar a Domínguez en este momento y se mostró convencido de que recuperará su mejor nivel. “Hay que ayudarlo mucho, es un jugador muy importante para nosotros y estoy convencido de que va a poder hacer lo que todos esperamos”, afirmó.

Además, el técnico destacó el compromiso de Cecilio en cada entrenamiento y explicó por qué mantiene su confianza en él. “Él se entrena para revertirlo. Yo no le dejaría un segundo en la cancha si no viera que en los entrenamientos hace todo el esfuerzo posible”, reveló.

Finalmente, Holan enfatizó que una de las funciones del entrenador es respaldar a sus jugadores en los momentos difíciles. “A veces un entrenador tiene que sostener a los futbolistas y darles confianza. Hay que apuntalarlos para que puedan rendir”, concluyó.

El Ciclón logró su primer triunfo en el Clausura con un contundente 3-0 ante Luqueño que levanta el aspecto anímico de un equipo que había arrancado con dos derrotas consecutivas.