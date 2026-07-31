31 jul 2026
Cerro Porteño

César Bobadilla, dolido como jugador e hincha

El mediocampista de Cerro Porteño, César Bobadilla, apuntó que el grupo está fuerte de cara a retomar la competencia en el Clausura.

Julio 31, 2026 06:31 p. m.
cesar bobadilla

César Bobadilla y Jonatan Torres, de Cerro Porteño

Foto: Daniel Maciel.

César Bobadilla, mediocampista de Cerro Porteño, charló en la previa al juego ante Sportivo Luqueño, que será el sábado 1 de agosto desde las 18:30 en La Nueva Olla de Barrio Obrero.

“Como jugador e hincha a uno le duele la forma en las que se dieron estos partidos, me chocó un poco, pero el profe y los compañeros me dieron su apoyo y confianza, solo queda trabajar para recuperar los puntos perdidos”, expuso el volante azulgrana.

Con respecto al inicio con derrotas, el futbolista apuntó: “El grupo ya lo charló internamente, debemos de salir de inmediato de esta situación y el equipo está unido y confiado para lograr esto”.

Bobadilla remarcó que se siente importante en el equipo a lo que sumó: “Me siento cómodo en cualquier parte del medio, pero creo que el mejor perfil es como interno ya sea por derecha o izquierda, pero no desconozco ninguna de las posiciones de la zona”.

Torneo Clausura
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