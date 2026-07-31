Cerro cambia para enfrentar a Luqueño

El Ciclón busca dejar atrás el mal arranque en el Clausura, ya que cedió de manera consecutiva ante Sportivo Trinidense y el 2 de Mayo, ambos por el marcador de 2-1.

Con respecto al once inicial, el DT Ariel Holan prepara variantes con relación al equipo que arrancó en su visita a Pedro Juan Caballero. La duda pasa en el mediocampo, por lo que Jorge Morel y Agustín Almendra tienen chances de tomar titularidad.

El probable equipo del Azulgrana sería con Manuel Roffo en portería; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros en la zona defensiva.

En la mitad de la cancha, como dupla en contención, Robert Piris Da Motta es el titular por lo que la duda pasa entre Agustín Almendra y Jorge Morel, quedando como extremos Derlis Rodríguez y César Bobadilla.

En el ataque, Cecilio Domínguez haría pareja con el argentino Pablo Vegetti.

El Azulgrana quiere cortar la racha negativa de dos derrotas para dejar atrás la zona baja de la clasificación.

La última vez que Cerro porteño perdió sus dos primeros partidos, fue en el Campeonato de Honor de 1982, cediendo ante Atlético Tembetary 1-2 y frente Oriental de Chacarita por el marcador de 2-0.

CIFRA. 1982 fue el año en el que Cerro Porteño perdió por última vez sus dos primeros juegos de inicio de campenato.