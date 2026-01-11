Semana clave para definir el futuro de Teodoro Arce

El delantero paraguayo Teodoro Arce sigue sin definir su futuro. Nacional y Guaraní pelean por él en el fútbol paraguayo, pero el deseo del jugador es migrar al fútbol del exterior, más precisamente a San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Así lo confirmó Mariano Zelaya, representante de jugadores, quien en charla con la 1080 AM contó: “Teodoro Arce tiene muchas ganas de enfrentar a equipos grandes, está la posibilidad de que San Lorenzo lo acepte, depende de la gente que maneja el club. En esta semana se tiene que resolver”.

Agregó que el gran anhelo del jugador es poder jugar la Copa del Mundo 2026, por lo que le daría prioridad al fútbol extranjero. “‘Él tiene muchas ganas de ir a San Lorenzo, sueña con llegar al Mundial”, añadió.

Teodor Arce, pese a que General Caballero de Juan León Mallorquín terminó descendiendo, fue una de las figuras de su equipo que logró el histórico título de la Copa Paraguay 2025.