11 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Semana clave para definir el futuro de Teodoro Arce

Pese a que cuenta con ofertas locales, Teodoro Arce tiene la intención de seguir su carrera en el exterior.

Enero 11, 2026 05:26 p. m.
Teodoro Arce, de gran 2025 con General Caballero de JLM.

Foto: Archivo.

El delantero paraguayo Teodoro Arce sigue sin definir su futuro. Nacional y Guaraní pelean por él en el fútbol paraguayo, pero el deseo del jugador es migrar al fútbol del exterior, más precisamente a San Lorenzo de Almagro de Argentina.

Así lo confirmó Mariano Zelaya, representante de jugadores, quien en charla con la 1080 AM contó: “Teodoro Arce tiene muchas ganas de enfrentar a equipos grandes, está la posibilidad de que San Lorenzo lo acepte, depende de la gente que maneja el club. En esta semana se tiene que resolver”.

Agregó que el gran anhelo del jugador es poder jugar la Copa del Mundo 2026, por lo que le daría prioridad al fútbol extranjero. “‘Él tiene muchas ganas de ir a San Lorenzo, sueña con llegar al Mundial”, añadió.

Teodor Arce, pese a que General Caballero de Juan León Mallorquín terminó descendiendo, fue una de las figuras de su equipo que logró el histórico título de la Copa Paraguay 2025.

Más contenido de esta sección
ángel romero gol.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero y Corinthians: Entre los récords y la idolatría
El delantero paraguayo Ángel Romero brindó una entrevista exclusiva al principal medio partidario del Corinthians, donde repasó sus números y su identificación con la camiseta del Timâo.
Enero 08, 2026 04:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Galeano-com-a-camisa-do-Mirassol-🤩📷JP-Pinheiro-Agencia-MirassolTudoRealizado-UmDiaFoiSonhad-e1767898006609.jpg
Paraguayos en el Exterior
Antonio Galeano ya se viste de Mirassol
El delantero paraguayo Antonio Galeano fue presentado en el Mirassol de San Pablo.
Enero 08, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez elogia “estructura” del Palmeiras por sus récords
El defensor paraguayo Gustavo Gómez ya se encuentra en San Pablo para el comienzo de Campeonato Paulista este sábado. En conferencia de prensa, se mostró complacido por su último récord: el jugador en cancha con más minutos en el mundo desde 2020.
Enero 08, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Racing
Paraguayos en el Exterior
Richard Sánchez está muy cerca de Tigres
Una oferta formal y ventajosa por el volante paraguayo Richard Sánchez haría que Racing se desprenda de él a favor del equipo mexicano, donde incluso mejoraría el salario que ganaba en América.
Enero 08, 2026 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
G9_0VmpWMAAtgR6.jfif
Paraguayos en el Exterior
Mathías Villasanti volverá en marzo o abril
Mathías Villasanti reapareció en el inicio de la pretemporada del Gremio de Proto Alegre, en su recuperación de la rotura de ligamentos.
Enero 06, 2026 08:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Galeano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Mirassol contrata a Antonio Galeano
El club paulista Mirassol es el nuevo destino del delantero paraguayo Antonio Galeano.
Enero 06, 2026 08:20 p. m.
 · 
Redacción D10
