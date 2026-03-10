10 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Alexandro Maidana fue presentado en Talleres

El ex jugador de Guaraní, que sería llamado para los amistosos de la Selección Paraguaya, posó por primera vez con su nueva camiseta.

Marzo 10, 2026 03:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Maidna.JPG

Ya es de la T. El lateral de 20 años firmó contrato hasta 2029.

FOTO: TALLERES

Tras haberse sumado a los entrenamientos hace algunos días, el Club Atlético Talleres realizó la presentación formal de Alexandro Maidana, el lateral izquierdo de 21 años que llegó a Córdoba desde Guaraní.

El volante posó por primera vez con la camiseta oficial en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que tiene el club en dicha ciudad, sellando así el inicio de su etapa en el equipo cordobés.

La institución destacó que el jugador ya completó el proceso de adaptación inicial y se encuentra bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Durante la sesión fotográfica institucional, se pudo ver a un Maidana entusiasmado, quien hereda la responsabilidad de aportar proyección y marca por el sector izquierdo de la defensa, de cara a los desafíos que restan del semestre.

El club resaltó su trayectoria y la jerarquía que suma al plantel profesional para la rotación del equipo titular. Será compañero del también paraguayo Ronaldo Martínez.

Talleres Liga Profesinal Argentina
Redacción D10
