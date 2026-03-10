Alexandro Maidana fue presentado en Talleres

Tras haberse sumado a los entrenamientos hace algunos días, el Club Atlético Talleres realizó la presentación formal de Alexandro Maidana, el lateral izquierdo de 21 años que llegó a Córdoba desde Guaraní.

El volante posó por primera vez con la camiseta oficial en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que tiene el club en dicha ciudad, sellando así el inicio de su etapa en el equipo cordobés.

La institución destacó que el jugador ya completó el proceso de adaptación inicial y se encuentra bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Durante la sesión fotográfica institucional, se pudo ver a un Maidana entusiasmado, quien hereda la responsabilidad de aportar proyección y marca por el sector izquierdo de la defensa, de cara a los desafíos que restan del semestre.

𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗲𝘀 ✍️



El jugador paraguayo se incorpora al Matador de manera definitiva. El lateral izquierdo ya entrena junto al plantel superior y está disposición del cuerpo técnico.



El club resaltó su trayectoria y la jerarquía que suma al plantel profesional para la rotación del equipo titular. Será compañero del también paraguayo Ronaldo Martínez.