13 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Matías Galarza: “Ayuda mucho tener a Miguel aquí”

El volante paraguayo Matías Galarza dio su primera conferencia de prensa tras haber debutado el fin de semana pasado con el Atlanta United. Resaltó la importancia de Miguel Almirón.

Marzo 13, 2026 07:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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En forma. Galarza durante el entrenamiento en gimnasio este viernes 13 de marzo.

El mediocampista paraguayo Matías Galarza, fichado por Atlanta United principios de la semana pasada, debutó con el club de la MLS estadounidense como suplente el sábado pasado. Sin embargo, hoy a las 16:00 frente a Philadelphia puede jugar su primer partido como titular.

Este viernes habló con la prensa también por primera vez, revelando cuánto ayuda que están Miguel Almirón y el entrenador Gerardo Martino, lo que ayuda en su adaptación en la ciudad de Atlanta.

“La verdad es que ayuda mucho tener a Miguel aquí... Tener a Tata (Martino) ayuda con el proceso de adaptación. El hecho de que todos mis compañeros hayan sido tan acogedores y serviciales desde que llegué se nota en la cancha”, aseguró el ex jugador de Vasco Da Gama, Talleres y River Plate.

El hecho de que Martino haya dirigido a clubes paraguayos como a la Albirroja, hace que tenga una familiaridad particular con Galarza, quien aseguró que el entrenador tuvo mucho que ver en su llegada al Atlanta, equipo al que considera “uno de los clubes más grandes de la MLS”.

“Tata es muy querido en Paraguay”, dijo Galarza. “La cultura paraguaya es una cultura que lucha mucho, que es muy comprometida. De eso nos habla Tata”, concluyó.

Por su parte, Martino afirmó que Galarza “es un jugador dinámico”. “Algo que caracteriza a los jugadores que vienen de la liga argentina es la intensidad. Él tiene una intensidad que destaca”, afirmó el entrenador.

Matías Galarza Miguel Almirón Atlanta United
Redacción D10
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