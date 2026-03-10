Palmeiras prepara “plan” para que Gustavo Gómez se retire en el club

El Palmeiras ya trabaja en la ingeniería para retener a su máximo referente histórico por el resto de su carrera profesional, el paraguayo Gustavo Gómez.

Según informaciones recientes, el club paulista ha comenzado a diseñar un ambicioso “plan de carrera” para el defensor paraguayo Gustavo Gómez, con el objetivo de que el capitán cuelgue los botines vistiendo la camiseta verde, según afirma Globo Esporte.

Aunque el contrato actual de Gómez tiene vigencia hasta diciembre de 2027, la intención de la presidenta Leila Pereira y del cuerpo técnico de Abel Ferreira es blindar al jugador mucho antes de que entre en su último año de vínculo. La estrategia busca no solo asegurar su rendimiento deportivo, sino también protegerlo ante el persistente interés de mercados con gran poder adquisitivo, como el de Arabia Saudita.

A diferencia de una renovación convencional, el plan que estudia el Palmeiras contempla una extensión que permitiría al central paraguayo retirarse en la institución. A sus 31 años, Gómez es considerado el pilar fundamental del vestuario y un jugador que representa la filosofía de trabajo del club.

Desde su llegada en 2018, el “Sheriff” ha batido casi todos los récords posibles para un defensor y para un extranjero en el Allianz Parque. Con 37 goles, ya es el defensa más goleador de la historia del club, superando a leyendas como Luis Pereira, y suma 13 títulos que lo sitúan en la cima de los jugadores más laureados del equipo, por sobre glorias del pasado como Ademir Da Guía.