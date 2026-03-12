El Racing de Estrasburgo de Julio Enciso, con un pie en cuartos

El Racing de Estrasburgo dio un golpe de autoridad en la UEFA Conference League, al imponerse a domicilio por 1-2 sobre el Rijeka de Croacia, por los octavos de final.

Julio Enciso fue titular, reemplazado en el segundo tiempo. Con goles del argentino Joaquin Panichelli (2’) y Martial Godo (72’), el conjunto francés supo sufrir luego en los tramos de presión local, aunque terminó con el descuento de Ante Majstorovic (76’).

Con este triunfo, el equipo alsaciano no solo se lleva una ventaja crucial de vuelta a casa, sino que reafirma su candidatura como uno de los equipos más peligrosos en las rondas de eliminación directa del certamen europeo.

Enciso no tuvo su mejor encuentro ayer, aunque su equipo finalmente no tuvo necesidad de tenerlo tan enchufado para terminar imponiéndose en Croacia.