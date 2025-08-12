Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
12 ago. 2025
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
Teodoro Arce
Fútbol Paraguayo
El equipo argentino que sondea a Teodoro Arce
Si bien el General Caballero JLM no anda tan bien, en sus filas Teodoro Arce suele ser uno de los destacados. Sus buenas presentaciones hicieron que desde Argentina lo estén sondeando.
Agosto 12, 2025 11:54 a. m.
·
Redacción D10