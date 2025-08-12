12 ago. 2025

Teodoro Arce

Fútbol Paraguayo
El equipo argentino que sondea a Teodoro Arce
Si bien el General Caballero JLM no anda tan bien, en sus filas Teodoro Arce suele ser uno de los destacados. Sus buenas presentaciones hicieron que desde Argentina lo estén sondeando.
Agosto 12, 2025 11:54 a. m.
Redacción D10