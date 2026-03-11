11 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Antonio Sanabria jugó su partido 200 en Serie A

El delantero paraguayo del Cremonese, Antonio Sanabria, disputó el pasado domingo su juego número 200 en la liga italiana.

Marzo 11, 2026 03:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Tonny1.jpg

Antonio Sanabria se estrenó contra el Lecce como goleador de Cremonese.

FOTO: AFP

En el juego contra Lecce por la fecha 28 de la Serie A de Italia, el delantero paraguayo del Cremonese, Antonio Sanabria, llegó a los 200 partidos en la prestigiosa liga europea.

Tonny entró en el último cuarto de hora contra Lecce, pero no pudo celebrar por todo lo alto este número redondo en su carrera profesional, pues su equipo cayó por 2-1.

Fue protagonista del episodio más polémico del encuentro: La falta que, en los últimos segundos, le cometió el jugador rival Gaby Jean, pero que no fue señalado ni por el árbitro en cancha ni por el VAR.

Sanabria, además de sus 200 partidos en la Serie A, suma 40 goles y 15 asistencias. Es el tercer paraguayo con más partidos en la historia del fútbol italiano, por detrás de Édgar Barreto (264) y Atila Sallustro (268).

Antonio Sanabria Cremonese Serie A
Redacción D10
