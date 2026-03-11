Antonio Sanabria jugó su partido 200 en Serie A

En el juego contra Lecce por la fecha 28 de la Serie A de Italia, el delantero paraguayo del Cremonese, Antonio Sanabria, llegó a los 200 partidos en la prestigiosa liga europea.

Tonny entró en el último cuarto de hora contra Lecce, pero no pudo celebrar por todo lo alto este número redondo en su carrera profesional, pues su equipo cayó por 2-1.

Fue protagonista del episodio más polémico del encuentro: La falta que, en los últimos segundos, le cometió el jugador rival Gaby Jean, pero que no fue señalado ni por el árbitro en cancha ni por el VAR.

Sanabria, además de sus 200 partidos en la Serie A, suma 40 goles y 15 asistencias. Es el tercer paraguayo con más partidos en la historia del fútbol italiano, por detrás de Édgar Barreto (264) y Atila Sallustro (268).