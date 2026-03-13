13 mar. 2026
Torneo Apertura

Luqueño y San Lorenzo no pasan del empate en Capiatá

En Capiatá, los necesitados no se sacaron ventaja en el inicio de la fecha 10 del Apertura 2026.

Marzo 13, 2026 08:32 p. m. • 
Por Redacción D10
luqueño san lorenzo

El juego fue intenso y disputado en la ciudad de Capiatá.

Gentileza.

Sportivo Luqueño y Sportivo San Lorenzo igualaron 1-1 en la ciudad de Capiatá, en el arranque de la fecha 10 del torneo Apertura 2026.

El Rayadito fue el que tuvo la iniciativa, proponiendo un juego intenso en donde supo controlar avances en ataque, y producto de su ímpetu, consiguió abrir el marcador, tras una gran acción individual de Axel Galeano, que se fabricó el espacio y sacó un disparo formidable, para adelantar a su equipo al promediar el minuto 20 de juego.

Tras el golpe efectivo del Rayadito, el Chanchón se animó a más, adelantando líneas y jugando con una propuesta más osada, por lo que encontró rápidamente la paridad, con un penal ejecutado por Iván Maggi, que amplió su racha goleadora en el torneo.

En la complementaria, las ganas se hicieron presente, pero ausente estuvo la efectividad, por lo que el juego se sostuvo en intensidad y altas emociones hasta el final. En parte, sin ninguna duda, del portero Wilson Quiñónez, que nuevamente fue la figura del compromiso.

La paridad sirve de poco a ambos, ante la necesidad de empezar a ganar, por la comprometida posición con el promedio. Luqueño cosecha su primer punto de la mano de Pedro Sarabia, mientras que San Lorenzo sigue sin ganar en el Apertura.

Sportivo Luqueño Sportivo San Lorenzo
Redacción D10
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