13 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Damián Bobadilla deberá asistir a clases sobre xenofobia

El Tribunal de São Paulo aceptó un acuerdo entre la Fiscalía y el futbolista paraguayo Damián Bobadilla, del São Paulo, luego de que el jugador insultara a un rival llamándolo “venezolano hambriento” durante un partido de la Copa Libertadores 2025.

Marzo 13, 2026 03:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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Damián Bobadilla marcó un gol frente al Palmeiras.

Foto: Gentileza

La Justicia de São Paulo validó un acuerdo de no persecución penal entre el Ministerio Público y el futbolista paraguayo Damián Bobadilla, mediocampista del São Paulo.

Este pacto legal surge tras la denuncia por insultos xenofóbicos proferidos por el jugador de la Albirroja contra el venezolano Miguel Navarro durante un encuentro de la Copa Libertadores en mayo de 2025.

Al aceptar su responsabilidad formalmente y cumplir con los requisitos de ser un imputado primario sin antecedentes, Bobadilla evitará un proceso criminal que podría haber derivado en una pena de prisión por injuria racial.

Como parte de las condiciones impuestas para cerrar el caso, el futbolista deberá cumplir con una serie de medidas educativas y reparatorias de carácter social. Entre ellas, destaca la obligación de asistir a clases sobre xenofobia, visitar el Museo de la Inmigración y grabar cuatro videos explicando el aprendizaje obtenido en dichas sesiones.

Además, el acuerdo contempla que Bobadilla realice publicaciones mensuales en sus redes sociales promoviendo la lucha contra la discriminación y efectúe una donación de 61.000 reales (aproximadamente 10.000 dólares) en libros destinados a políticas de apoyo a inmigrantes.

Brasil Damián Bobadilla Sao Paulo
Redacción D10
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