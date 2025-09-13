Se viene la adrenalina en el sur del país

La cuarta fecha del campeonato nacional de regularidad de vehículos antiguos, clásicos y deportivos 2025 se cumplirá tradicionalmente y tendrá como cabecera a Pilar, capital del Ñeembucú.

La ruta paralela al rio Paraguay será el trazado pasando por las ciudades ribereñas de Villeta, Villa Oliva y Alberdi para finalizar su primera etapa en la perla del sur Pilar.

Esta primera etapa se cumplirá el 27 del corriente mes. Las tripulaciones realizarán al final donaciones de alimentos adquiridos en dicha ciudad.

Al día siguiente volverán por el mismo itinerario para finalizar en Villeta. Esta será la penúltima fecha del campeonato.

En tanto, la quinta y última fecha será nuevamente Codasur y también nacional y tendrá como epicentro a Villarrica. De esta manera por segunda vez tendremos tripulaciones extranjeras que competirán por el centro sudamericano. La disputa está prevista para el 14 al 16 de noviembre.