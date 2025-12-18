18 dic. 2025
Copa Sudamericana

La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Los equipos colombianos Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en la etapa preliminar de la Copa Sudamericana de 2026 en busca de un boleto que los clasifique a la fase de grupos del torneo, según el sorteo organizado este jueves por la Conmebol, en el que también resultaron emparejados Universidad de Chile y Palestino.

Diciembre 18, 2025 02:30 p. m. • 
Por Redacción D10
copa sudamericana.jpg

Imagen del trofeo de la Copa Sudamericana.

Foto: Prensa Conmebol

El sorteo tuvo lugar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicada en la ciudad paraguaya de Luque.

La fase preliminar de la Copa Sudamericana de 2026 reunirá a 32 de los 44 equipos clasificados que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional.

La primera etapa del torneo se disputará entre los cuatro equipos representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Por Colombia, Atlético Nacional participará por décima ocasión en la competencia, esta vez para medirse con Millonarios, uno de los equipos más laureados de la liga colombiana.

En tanto que América de Cali, que llegó a octavos de final del torneo en 2008 y 2021, recibirá al Bucaramanga, en su segunda participación.

Uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile, eliminado en esa instancia por el vigente campeón, Lanús, se enfrentará con Palestino, y el chileno Cobresal jugará con el Audax Italiano.

En su tercera participación, el uruguayo Boston River se encontrará con Racing, y el Montevideo City Torque con Defensor Sporting.

Entre los paraguayos, Olimpia, tres veces campeón de la Copa Libertadores, supo que su rival será Sportivo Trinidense.

Igualmente quedaron emparejados los peruanos Cienciano, el único equipo de ese país campeón de la Copa Sudamericana en 2003, con Melgar, que suma siete participaciones en el torneo continental.

También se verán las caras los venezolanos Caracas y Metropolitanos, así como Academia Puerto Cabello y Monagas.

Los cuatro equipos de Bolivia y Ecuador se conocerán a finales de este año cuando concluyan sus respectivos campeonatos nacionales.

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país se clasificarán a la fase de grupos, a la que acceden directo seis clubes argentinos y otros seis brasileños.

La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se inicia el 4 de marzo próximo, según el calendario de la Conmebol.

La localía le corresponderá al primer equipo sorteado en la definición de cada cruce.

A continuación, los partidos de la fase preliminar:

. Bolivia:

Bolivia 3-Bolivia 4

Bolivia 2- Bolivia 1

. Chile:

Universidad de Chile-Palestino

Cobresal-Audax Italiano

. Colombia:

Atlético Nacional-Millonarios

América de Cali-Bucaramanga

. Ecuador:

Ecuador 4- Ecuador 2

Ecuador 1-Ecuador 3

. Paraguay:

Nacional-Recoleta

Sportivo Trinidense-Olimpia

. Perú:

Alianza Atlético- Deportivo Garcilaso

Cienciano- Melgar

. Uruguay:

Montevideo City Torque- Defensor Sporting

Boston River-Racing

. Venezuela:

Academia Puerto Cabello-Monagas

Caracas-Metropolitanos.

Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.33.00 PM.jpeg
Copa Sudamericana
La emoción de José Canale, la muralla del campeón
José Canale, defensor paraguayo campeón con Lanús, se mostró feliz y emocionado tras la obtención del título.
Noviembre 22, 2025 09:29 p. m.
FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO
Copa Sudamericana
El dolor de Junior Alonso
Junior Alonso, defensor paraguayo, capitán del Atlético Mineiro de Brasil, lamentó la derrota en la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco.
Noviembre 22, 2025 09:25 p. m.
FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO
Copa Sudamericana
Lanús se lleva un total de 9,8 millones de dólares
Lanús conquistó su segundo título en la Copa Sudamericana y aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares, que incluye el premio de 6,5 millones de dólares por vencer en la final al Atlético Mineiro, según datos de la Conmebol.
Noviembre 22, 2025 08:25 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.04.36 PM.jpeg
Copa Sudamericana
Argentina ya tiene once campeonatos en la Sudamericana
Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana, tras vencer en penales al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición que lo consolida como el país más ganador del torneo.
Noviembre 22, 2025 08:06 p. m.
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.27.33 PM.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús de Canale y Dejesús es el campeón de la Sudamericana
Lanús de los paraguayos José Canale y Ronaldo Dejesús se consagró campeón de la Conmebol Sudamericana al derrotar en una dramática tanda de penales al Atlético Mineiro de Junior Alonso.
Noviembre 22, 2025 07:56 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-22 at 18.39.04.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús y Mineiro siguen sin hacerse daño
Lanús y Atlético Mineiro no pasaron del empate sin goles al término de la primera parte en el Defensores del Chaco por la final de la Conmebol Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más