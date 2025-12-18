La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo tuvo lugar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ubicada en la ciudad paraguaya de Luque.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025

La fase preliminar de la Copa Sudamericana de 2026 reunirá a 32 de los 44 equipos clasificados que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional.

La primera etapa del torneo se disputará entre los cuatro equipos representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Por Colombia, Atlético Nacional participará por décima ocasión en la competencia, esta vez para medirse con Millonarios, uno de los equipos más laureados de la liga colombiana.

En tanto que América de Cali, que llegó a octavos de final del torneo en 2008 y 2021, recibirá al Bucaramanga, en su segunda participación.

Uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile, eliminado en esa instancia por el vigente campeón, Lanús, se enfrentará con Palestino, y el chileno Cobresal jugará con el Audax Italiano.

En su tercera participación, el uruguayo Boston River se encontrará con Racing, y el Montevideo City Torque con Defensor Sporting.

Entre los paraguayos, Olimpia, tres veces campeón de la Copa Libertadores, supo que su rival será Sportivo Trinidense.

Igualmente quedaron emparejados los peruanos Cienciano, el único equipo de ese país campeón de la Copa Sudamericana en 2003, con Melgar, que suma siete participaciones en el torneo continental.

También se verán las caras los venezolanos Caracas y Metropolitanos, así como Academia Puerto Cabello y Monagas.

Los cuatro equipos de Bolivia y Ecuador se conocerán a finales de este año cuando concluyan sus respectivos campeonatos nacionales.

Los dos equipos ganadores de los cruces nacionales de cada país se clasificarán a la fase de grupos, a la que acceden directo seis clubes argentinos y otros seis brasileños.

La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se inicia el 4 de marzo próximo, según el calendario de la Conmebol.

La localía le corresponderá al primer equipo sorteado en la definición de cada cruce.

A continuación, los partidos de la fase preliminar:

. Bolivia:

Bolivia 3-Bolivia 4

Bolivia 2- Bolivia 1

. Chile:

Universidad de Chile-Palestino

Cobresal-Audax Italiano

. Colombia:

Atlético Nacional-Millonarios

América de Cali-Bucaramanga

. Ecuador:

Ecuador 4- Ecuador 2

Ecuador 1-Ecuador 3

. Paraguay:

Nacional-Recoleta

Sportivo Trinidense-Olimpia

. Perú:

Alianza Atlético- Deportivo Garcilaso

Cienciano- Melgar

. Uruguay:

Montevideo City Torque- Defensor Sporting

Boston River-Racing

. Venezuela:

Academia Puerto Cabello-Monagas

Caracas-Metropolitanos.