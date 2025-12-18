18 dic. 2025
Fútbol Internacional

El Milan-Como se jugará en Australia

El duelo de Serie A entre Milan y Como 1907 de febrero se disputará finalmente en la ciudad australiana de Perth ante la imposibilidad de jugarlo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), y será arbitrado por colegiados asiáticos.

Diciembre 18, 2025 06:09 p. m. • 
Por Redacción D10
AC Milan

El AC Milan disputará un partido en territorio australiano.

Foto: Gentileza - Milan

“El Milán-Como se jugará en Perth el 8 de febrero”, anunció en Mediaset este jueves Ezio Simonelli, presidente de la Lega Serie A, poco antes del comienzo de las semifinales de la Supercopa de Italia en Riad entre Milan y Napoli.

Uno de los problemas que puso en peligro la celebración de este duelo que no se puede jugar en San Siro, casa de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina ese fin de semana, era la exigencia de la federación asiática de que los árbitros fueran colegiados suyos.

El italiano Pierluigi Collina, presidente del Comité de árbitros FIFA, interfirió en este sentido.

“Hablé con Infantino (presidente FIFA) en una reunión muy cordial. Teníamos dudas sobre los árbitros, que tendrán que ser asiáticos, pero Collina me ha dado amplias garantías sobre su capacidad”, explicó Simonelli.

De esta manera, después obtener la aprobación de los clubes y de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), así como el permiso de la UEFA, la Serie A obtuvo aceptando este requisito de los árbitros la confirmación definitiva de las federaciones australiana, asiática y de la FIFA.

Tanto el Milan como el Como se han mostrado siempre completamente a favor de trasladar el partido a Australia, incluso después de que quedara anulado el Barcelona-Villarreal de la liga española que iba a disputarse en Miami (EE.UU.).

“Si la FIFA lo aprueba, el Como 1907 viajará a Perth, Australia, este febrero para enfrentarse al AC Milan, participando en una misión compartida para hacer que la Serie A vuelva a ser el tema de conversación del fútbol mundial y asegurar un futuro más fuerte para cada club que representa a la Serie A”, expresó el Como en un comunicado oficial.

El partido, tal y como anunció el presidente de la Serie A, se disputará finalmente en territorio australiano.

Redacción D10
