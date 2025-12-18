18 dic. 2025
Fútbol Internacional

Cientos de aficionados marroquíes festejan en Rabat el título

Cientos de marroquíes salieron este jueves a las calles de Rabat para celebrar la victoria de su selección en la Copa Árabe de la FIFA 2025, disputada en Catar, tras imponerse en la final a Jordania por 3-2 en la prórroga.

Diciembre 18, 2025 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Marruecos

Varios aficionados salieron a las calles de Rabat para celebrar el título.

Foto: AFP

Los aficionados, hombres y mujeres de todas las edades, se concentraron en la céntrica avenida Mohamed V, donde ondearon banderas nacionales, entonaron cánticos de apoyo a los ‘Leones del Atlas’ y encendieron petardos y lanzaron fuegos artificiales en un ambiente de gran entusiasmo.

Otros lo celebraron circulando en coches y motos por las principales arterias de la ciudad, haciendo sonar los cláxones y agitando banderas de Marruecos.

Marruecos -que logró su segundo triunfo en la competición, después del cosechado en 2012 en Arabia Saudí- participó en esta edición de la Copa Árabe con un equipo alternativo, mientras su selección principal se prepara para la Copa África de Naciones (CAN) que el país acogerá del 21 de diciembre al 18 de enero próximo.

Marruecos Jordania
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G8a8Cv7XcAAG7k7.jpeg
Fútbol Internacional
Más de 50 lesionados en disturbios en el estadio de Medellín tras final de Copa Colombia
Más de 50 personas resultaron lesionadas en unos disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al concluir anoche la final de la Copa Colombia, ganada por Atlético Nacional a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín (DIM), confirmaron este jueves las autoridades.
Diciembre 18, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
G8aqaPkWMAAm-g-.jpeg
Fútbol Internacional
Mario Pineida, el quinto futbolista asesinado en Ecuador en 2025
El asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona ecuatoriano, es el último de una serie de atentados contra jugadores en Ecuador, país que atraviesa una crisis de violencia sin precedentes causada por bandas del crimen organizado, que también han expandido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas.
Diciembre 18, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
copas_64713715.jpg
Fútbol Internacional
Sudamérica tras la pelota
El corazón del fútbol sudamericano latirá con fuerza este mediodía en Luque, la capital paraguaya que tiene la Conmebol. Su sede será el escenario del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026.
Diciembre 18, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025
Fútbol Internacional
Thiago Silva rescinde contrato y se despide del Fluminense
El Fluminense anunció este miércoles la salida de Thiago Silva, lo que pone fin a la segunda etapa del defensor de 41 años en el conjunto carioca.
Diciembre 18, 2025 07:05 a. m.
 · 
Redacción D10
G8at6cDWMAAk9Im.jpeg
Fútbol Internacional
Asesinan al jugador del Barcelona de Ecuador Mario Pineida
El jugador del Barcelona Mario Pineida fue asesinado este miércoles en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y violenta de Ecuador, según confirmó el Ministerio del Interior y el club.

Diciembre 18, 2025 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
lluccho.jfif
Fútbol Internacional
PSG vence a Flamengo en penales y conquista el título de la Intercontinental
El París Saint-Germain derrotó en la tanda de penaltis (2-1) al Flamengo brasileño para alzarse con su primera Copa Intercontinental, el sexto título del curso para los de Luis Enrique, tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno.
Diciembre 17, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más