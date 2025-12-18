18 dic. 2025
Los duelos de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026

El choque entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, así como los partidos entre el uruguayo Juventud y el ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Táchira ante un representante boliviano, abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.

El trofeo de la Copa Libertadores.

Foto: Gentileza - Conmebol

De estos primeros enfrentamientos, que se jugarán a partidos de ida y vuelta el 4 y 11 de febrero de 2026, saldrán tres clasificados a la fase 2, donde ya esperan otros 13 clubes de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay para conformar ocho llaves.

Según el calendario del certamen, los partidos de la segunda etapa se disputarán el 18 y 25 de febrero.

Los ocho ganadores de esta segunda fase se enfrentarán luego en una tercera (4 y 11 de marzo), en la que los que ganen conseguirán sus pases a la instancia de grupos del torneo, mientras los perdedores completarán los grupos de la Copa Sudamericana.

Tras acabar las instancias previas, la Conmebol sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores el 18 de marzo.

El Flamengo es el actual campeón del torneo tras derrotar por 1-0 en la final en el estadio Monumental de Lima a Palmeiras.

- Cruces de la instancia preliminar:

Fase 1:

E1: Representante de Bolivia - Deportivo Táchira (VEN)

E2: Juventud (URU) - Universidad Católica (ECU)

E3: 2 de Mayo (PAR) - Alianza Lima (PER)

Fase 2:

C1: E2 - Guaraní (PAR)

C2: E1 - Deportes Tolima (COL)

C3: E3 - Sporting Cristal (PER)

C4: Representante de Ecuador - Argentinos Juniors (ARG)

C5: Representante de Bolivia - Botafogo (BRA)

C6: Carabobo (VEN) - Huachipato (CHI)

C7: O’Higgins (CHI) - Bahía (BRA)

C8: Liverpool (URU) - DIM (COL)

Fase 3:

C1 - C8

C2 - C7

C3 - C6

C4 - C4.

