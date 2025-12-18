Horarios confirmados para duelos de 2 de Mayo y Guaraní

Durante el mediodía del jueves se llevó a cabo el sorteo para conocer los duelos de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y los equipos paraguayos, que están en la ronda preliminar, conocieron a sus rivales.

En horas de la tarde, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya compartió las fechas y horarios de estos encuentros. Recordemos que el 2 de Mayo es el primer equipo paraguayo en entrar en acción y en caso de pasar jugará ante Sporting Cristal. Por su parte, Guaraní ya instalado en la segunda fase se medirá con el que avance del compromiso Juventud (URU)-Universidad Católica (ECU).

Fase 1

Miércoles 4 de febrero

-2 de Mayo vs. Alianza Lima

Estadio: a confirmar

Horario: 21:30

Miércoles 11 de febrero

-Alianza Lima vs. 2 de Mayo

Estadio: Alejandro Vilanueva

Horario: 21:30

Fase 2

Jueves 19 de febrero

-E2 vs. Guaraní

Estadio: a confirmar

Horario: a confirmar

Jueves 26 de febrero

-Guaraní vs. -E2

Estadio: Defensores del Chaco

Horario: 19:00