Copa Libertadores

Horarios confirmados para duelos de 2 de Mayo y Guaraní

Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los horarios de los choques de la fase 1 y de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El 2 de Mayo entrará antes en acción y después Guaraní.

El 2 de Mayo es el primer equipo paraguayo que entra en acción.

Durante el mediodía del jueves se llevó a cabo el sorteo para conocer los duelos de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y los equipos paraguayos, que están en la ronda preliminar, conocieron a sus rivales.

En horas de la tarde, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya compartió las fechas y horarios de estos encuentros. Recordemos que el 2 de Mayo es el primer equipo paraguayo en entrar en acción y en caso de pasar jugará ante Sporting Cristal. Por su parte, Guaraní ya instalado en la segunda fase se medirá con el que avance del compromiso Juventud (URU)-Universidad Católica (ECU).

Fase 1

Miércoles 4 de febrero
-2 de Mayo vs. Alianza Lima
Estadio: a confirmar
Horario: 21:30

Miércoles 11 de febrero
-Alianza Lima vs. 2 de Mayo
Estadio: Alejandro Vilanueva
Horario: 21:30

Fase 2

Jueves 19 de febrero
-E2 vs. Guaraní
Estadio: a confirmar
Horario: a confirmar

Jueves 26 de febrero
-Guaraní vs. -E2
Estadio: Defensores del Chaco
Horario: 19:00

