Paraguay con grupo definido para el Suda Sub 20 femenino

La Conmebol sorteó las series para el Campeonato Sudamericano Sub 20 femenino que se jugará en el país del 4 al 28 de febrero del 2026 y que clasifica a cuatro selecciones a la Copa Mundial de la categoría que se disputará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre del próximo año.

La Albirroja lidera el grupo A del torneo y comparte la llave con los seleccionados de Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay. En la Zona B se encuentran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

La competencia se desarrollará en dos fases: en la primera etapa se jugará a una sola rueda de todos contra todos y pasarán a la fase final los equipos que ocupen las primeras tres posiciones de sus grupos; en la siguiente ronda (etapa final) será de todos contra todos, y se clasifican a la Copa del Mundo los cautro primeros puestos.