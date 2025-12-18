18 dic. 2025
Sudamericano Sub 20

Paraguay con grupo definido para el Suda Sub 20 femenino

La Selección Paraguaya Sub 20 femenina buscará como local calificar al Mundial de Polonia del 2026.

Diciembre 18, 2025 03:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Sub 20 femenino

La Albirroja apunta a conseguir uno de los cupos al Mundial.

ERNESTO GUZMAN JR/EFE

La Conmebol sorteó las series para el Campeonato Sudamericano Sub 20 femenino que se jugará en el país del 4 al 28 de febrero del 2026 y que clasifica a cuatro selecciones a la Copa Mundial de la categoría que se disputará en Polonia, del 5 al 27 de septiembre del próximo año.

La Albirroja lidera el grupo A del torneo y comparte la llave con los seleccionados de Ecuador, Venezuela, Chile y Uruguay. En la Zona B se encuentran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

La competencia se desarrollará en dos fases: en la primera etapa se jugará a una sola rueda de todos contra todos y pasarán a la fase final los equipos que ocupen las primeras tres posiciones de sus grupos; en la siguiente ronda (etapa final) será de todos contra todos, y se clasifican a la Copa del Mundo los cautro primeros puestos.

Selección Paraguaya Sub 20 Fútbol Femenino
Redacción D10