Raúl Cáceres, refuerzo de Olimpia: “Voy a dejar todo”

“El orgullo de volver a casa. La satisfacción de estar en el lugar donde uno quería estar. Bienvenido, Raúl Cáceres”, publicó Olimpia en todas sus redes sociales, dándole la bienvenida al lateral.

“Compromiso, trabajo, mucho profesionalismo y no va a faltar entrega en cada segundo que me toque estar dentro del campo, voy a dejar todo de mí para ayudar de vuelta a que el Olimpia pueda conquistar títulos”, fueron las primeras expresiones del jugador.

Cáceres, de las Formativas del Decano, debutó en 2010 y se marchó un par de años después. Además de Olimpia, en el fútbol paraguayo vistió las camisetas de Sportivo Carapeguá, Sol de América, Cerro Porteño y Guaraní.

En el exterior jugó en Brasil, en cuatro equipos: Vasco da Gama, Cruzeiro, América Mineiro y últimamente Vitória.

Es la tercera incorporación confirmada del Rey de Copas, tras el arquero Sebastián Lentinelly y el volante Alejandro Silva. Mateo Gamarra, últimamente en el Cruzeiro, será otro de los refuerzos anunciados próximamente.