Confirmado: Tommy Gol llega el sábado para sumarse a Olimpia

Tomás Rodríguez este fin de semana se presentará en su nuevo club, el Olimpia de Paraguay. La dirigencia del Sporting San Miguelito decidió que se cumpla la voluntad del jugador.

“Tommy Gol” emprenderá vuelo hasta el aeropuerto Silvio Petirrossi desde Panamá el viernes a las 21:00 y llegaría en la madrugada del sábado. El futbolista ya tiene en mano su boleta para el viaje según informó el periodista panameño Raúl Ochoa en charla con El Extra de Fútbol a lo Grande.

“Llegaron a un punto en la que la directiva del Sporting, con el visto bueno del presidente Juan José Zonta, van a hacer lo que el jugador quiere que es ir al club Olimpia de Paraguay. Eso es lo último que se sabe de Tomás Rodríguez, hay un pleno acuerdo del dueño de su ficha para que vaya a Olimpia”, explicó Ochoa.

“Tommy Gol” últimamente militó en el Monagas, donde fue goleador con 31 goles y responsable de 8 asistencias en 65 partidos.

Rodríguez será el segundo panameño en vestir la camiseta del Decano desde Alberto Zapata que fichó en 2004.