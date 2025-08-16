Ronaldo Martínez marca doblete para Platense

Los dos goles del paraguayo se dieron en la primera mitad, etapa donde se marcaron todos los goles.

El primero fue a los 5 minutos, cuando Martínez aprovechó una desinteligencia de la última línea de San Lorenzo y marcó con golpe de cabeza.

El segundo fue una buena jugada del ataque de Platense que el paraguayo se encargó de finalizar de arremetida por el centro del área de San Lorenzo.

Es el cuarto partido en el campeonato por parte de Martínez, quien marcó sus dos primeros tantos en el mismo. El delantero es vigente campeón del fútbol argentino, pues Platense venció a Huracán en la final del Apertura.

En otros resultados de la fecha 5, Aldosivi y Belgrano empataron sin goles, Unión goleó 0-4 a Instituto, Racing cayó de local 1-2 contra Tigre, equipo en el que no ingresó el extremo paraguayo Blas Armoa.