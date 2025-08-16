16 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Ronaldo Martínez marca doblete para Platense

El atacante paraguayo Ronaldo Martínez tuvo una gran jornada por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Su equipo, Platense, se impuso 2 a 1 sobre el San Lorenzo del arquero Orlando Gill.

Agosto 16, 2025 05:40 p. m.
Ronaldo Martínez, la gran figura de Platense.

Los dos goles del paraguayo se dieron en la primera mitad, etapa donde se marcaron todos los goles.

El primero fue a los 5 minutos, cuando Martínez aprovechó una desinteligencia de la última línea de San Lorenzo y marcó con golpe de cabeza.

El segundo fue una buena jugada del ataque de Platense que el paraguayo se encargó de finalizar de arremetida por el centro del área de San Lorenzo.

Es el cuarto partido en el campeonato por parte de Martínez, quien marcó sus dos primeros tantos en el mismo. El delantero es vigente campeón del fútbol argentino, pues Platense venció a Huracán en la final del Apertura.

En otros resultados de la fecha 5, Aldosivi y Belgrano empataron sin goles, Unión goleó 0-4 a Instituto, Racing cayó de local 1-2 contra Tigre, equipo en el que no ingresó el extremo paraguayo Blas Armoa.

