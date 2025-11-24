24 nov. 2025
Fútbol Internacional

Roma, líder en solitario de la Serie A 12 años después

El Roma de Gian Piero Gasperini asaltó en esta última jornada el liderato de la Serie A en solitario doce años después de la última vez, en 2013.

Noviembre 24, 2025 11:00 a. m. • 
Por Redacción D10
G6giwJjWQAE7T2d.jpeg

La Roma sueña con un nuevo scudetto.

Foto: @AsRomaEN

Entrenaba en aquella época al equipo ‘giallorosso’ el francés Rudi García y la ‘Loba’ mandaba en la clasificación con 32 puntos en la misma jornada que la actual, la duodécima. Un punto por detrás se situaba el Juventus Turín, que acabó ganando la Serie A con un récord de 102 puntos.

En esta acumula 27 el combinado romanista, con un balance de nueve victorias y tres derrotas. Son dos puntos más que Milan y Nápoles, tres más que Inter y Bolonia. Es el equipo, junto al Como 1907, que menos goles ha encajado hasta el momento (6). No es un juego brillante, pero sí muy efectivo.

La llegada de Gasperini cambió por completo un equipo que la temporada pasada tuvo 3 entrenadores y estuvo rozando el descenso a estas alturas de año. La llegada de Claudio Ranieri suavizó la compleja situación y, a final de temporada, volvió al retiro del que salió solo porque le llamó ‘su’ Roma.

Con el argentino Paulo Dybala como máxima estrella, aunque lesionado en un tercio de los partidos disputados en el campeonato doméstico italiano, el Roma se ha convertido en el equipo más sólido de todo el campeonato.

La próxima jornada es clave en el devenir de la temporada, pues el Roma recibe en casa, en un Estadio Olímpico ilusionado al máximo, al Nápoles de Antonio Conte, vigente campeón de Italia.

“Es lícito soñar cuando estás en estas posiciones. Sabemos que rara vez los sueños se cumplen, pero es bonito vivirlos”, comentó Gasperini tras la victoria ante Cremonese (1-3).

Serie A Roma Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G6ds0ZyXoAAERYY.jpg
Fútbol Internacional
Espectacular gol 954 de Cristiano Ronaldo
Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí.
Noviembre 23, 2025 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAM
Fútbol Internacional
Eze domina el norte de Londres y sueña con la Premier
El Arsenal, con un ‘hat trick’ de Eberechi Eze, dominó el derbi del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y abre brecha en la cabeza de la tabla de la Premier League.
Noviembre 23, 2025 03:35 p. m.
Argentinos Juniors.jpg
Fútbol Internacional
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final
Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Noviembre 23, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G6YZqPjWgAExZ2Z.jpg
Fútbol Internacional
Harvey Barnes frena en seco al City
Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle United y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del Manchester City que puede perder el tren por la Premier League si el Arsenal se lleva este domingo el derbi del Norte de Londres.
Noviembre 22, 2025 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
G6YLCVXXsAA8e3D.jpg
Fútbol Internacional
Juventus ‘pincha’ en su visita al colista
Juventus de Turín empató este sábado 1-1 en su visita al campo del Fiorentina, colista de la Serie A sin ninguna victoria en su casillero, para seguir en puestos de Liga Conferencia, a cuatro del líder, el Inter de Milán, con un partido menos.
Noviembre 22, 2025 06:59 p. m.
 · 
Redacción D10
G6Ymz37XIAEf3M5.jpg
Fútbol Internacional
Pogba vuelve con una dura derrota del Mónaco
En el estadio Roazhon Park de Rennes, con la segunda equipación del Mónaco, número ‘8’ en la espalda, finalizada su sanción por dopaje y una exhaustiva preparación física, Paul Pogba regresó a la competición 811 días después en la dolorosa derrota del Mónaco.
Noviembre 22, 2025 06:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más