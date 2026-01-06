06 ene. 2026
Roma sigue dando guerra

Roma se recompuso este martes de su derrota ante el Atalanta con una gran victoria contra el Lecce (0-2) gracias a los tantos del irlandés Evan Ferguson y del ucraniano Artem Dovbyk que aúpan virtualmente al club a la cuarta plaza, en puestos de Liga de Campeones.

Después de la victoria del Como 1907, la Roma estaba obligado a reaccionar. Y ganó en un siempre complicado campo como es el Via del Mare de Lecce. Con solvencia y con goles de sus dos delanteros centro, más en entredicho que nunca por los rumores de posibles llegadas en este mercado invernal: las del italiano Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) y el neerlandés Joshua Zirkzee (Manchester United).

El primero de Ferguson, en el minuto 14, a pase del argentino Paulo Dybala. Recibió en el borde del área, se giró y fusiló con su pierna derecha a Wladimiro Falcone, meta del Lecce.

El dominio de la Roma, aunque presente, no pudo mermar la inercia de un Lecce competitivo cada jornada. Porque el gol de Nicollo Pisilli quedó anulado por fuera de juego y eso llegó a dar incluso más vida a los sureños.

Hasta que apareció Dovbyk para hacer su labor más importante, de nueve puro. El ex del Girona, en el corazón del área pequeña, sacó lo justo su pie para empujar un centra-disparo del propio Pisilli entre una maraña de piernas.

Ahí murió el partido. Dovbyk, que fue suplente y se reivindicó con su tanto, tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias musculares. Pero la Roma cerró su victoria y recuperó el cuarto puesto. Al menos momentáneamente. Porque el Como y Juventus, con un partido menos, están al acecho.

