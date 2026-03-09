09 mar. 2026
Flamengo conquista el Campeonato Carioca ante su clásico rival

Flamengo vence a Fluminense en los penales y se consagra campeón del Campeonato Carioca

Marzo 09, 2026 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
De Arrascaeta levanta el título con el Fla.

Foto: @Flamengo

Flamengo venció este domingo en la tanda de penaltis (4-5) al Fluminense en el Maracaná, tras igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, y se consagró campeón del Campeonato Carioca.

Con este resultado, Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, alcanzó su título estatal número 40 y se consolidó como el máximo ganador en la historia de este torneo.

La victoria marcó el estreno en el banquillo rojinegro del técnico portugués Leonardo Jardim, que asumió el cargo apenas el martes pasado, en una semana de alta tensión tras la sorpresiva dimisión de Filipe Luís.

Pese al poco tiempo de trabajo, el entrenador de 51 años logró gestionar la presión de una final y levantar su primer trofeo con el equipo.

En los primeros cinco lanzamientos obligatorios, el once de Luis Zubeldía comenzó con ventaja, gracias al portero tricolor, Fábio, que atajó el disparo de Luiz Araújo.

Sin embargo, el argentino Agustín Rossi mantuvo con vida a su equipo al detener el cobro de Claudio Rodrigues ‘Guga’ Gomes, dejando la serie igualada.

La tanda regular de penales quedó en tablas y los equipos pasaron a la ronda de uno contra uno, que acabó con un penal exitoso de Léo Ortiz y una nueva atajada de Rossi al chutazo de Otávio.

Tras un inicio de año irregular, en el que dejó escapar dos finales (la Supercopa de Brasil con Corinthians y la Recopa Sudamericana contra Lanús), el Flamengo alcanzó con esta victoria su séptimo tricampeonato estatal. EFE

Más contenido de esta sección
First League - Benfica vs FC Porto
Fútbol Internacional
Benfica logra el empate a duras penas en el clásico
Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.
Marzo 08, 2026 06:42 p. m.
Redacción D10
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El último de la Tercera, elimina al Sunderland de Omar Alderete
La Copa de Inglaterra no para de generar sorpresas y este domingo el Port Vale, colista de la League One (tercera división), eliminó al Sunderland (1-0) y se coló en los cuartos de final como el equipo de inferior categoría de los ocho que estarán en esa ronda.
Marzo 08, 2026 01:29 p. m.
Redacción D10
3aaa2ed729227b6de41ee0d27ef7a85939825800.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle
El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United.
Marzo 07, 2026 07:25 p. m.
Redacción D10
Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona
Fútbol Internacional
Un golazo de Lamine Yamal afianza al Barcelona en el liderato
Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés.
Marzo 07, 2026 07:20 p. m.
Redacción D10
Chelsea
Fútbol Internacional
Garnacho y el VAR evitan la debacle del Chelsea
El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los ‘blues’ ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de obrar la machada e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.
Marzo 07, 2026 06:49 p. m.
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia
El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.
Marzo 07, 2026 05:24 p. m.
Redacción D10
Carga Más