09 mar. 2026
Fútbol Internacional

El São Paulo despide al técnico Hernán Crespo

El São Paulo anunció este lunes la destitución del argentino Hernán Crespo como técnico del primer equipo, con lo que puso fin a su segunda etapa en el club brasileño.

Marzo 09, 2026 03:39 p. m. • 
Por Redacción D10
hernan crespo.jpg

Hernán Crespo, entrenador argentino.

Foto: Gentileza

Crespo, de 50 años, regresó en junio de 2025 al banquillo del Tricolor de Morumbí y deja al plantel colíder del ‘Brasileirão’, con 10 puntos, tras las primeras cuatro jornadas.

Junto con él, abandonan la disciplina paulista los auxiliares Juan Branda y Victor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el preparador de porteros Gustavo Nepote, indicó el São Paulo en sus redes sociales.

“El São Paulo le desea éxito a Hernán Crespo y a su cuerpo técnico en la continuidad de sus carreras”, agregó la nota del tricampeón de la Copa Libertadores.

En su segunda etapa en el São Paulo, el exdelantero de la Albiceleste dirigió al primer equipo en 46 partidos, con un balance de 21 victorias, 7 empates y 18 derrotas.

En la primera etapa, que tuvo lugar en plena pandemia de covid-19, también fue despedido antes de completar un año, aunque se marchó con el título del Campeonato Paulista de 2021 bajo el brazo.

Acto seguido, se fue al fútbol árabe, primero como preparador del Al-Duhail de Catar y después del Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, para finalmente volver al São Paulo a mediados del año pasado.

Sin embargo, Crespo volvió al conjunto paulista en uno de los momentos más turbulentos de la historia del club.

En el último año, el São Paulo destituyó a su presidente y algunos de sus directivos se han visto envueltos en supuestos escándalos de corrupción que están bajo investigación.

Con todo, el elenco comenzó con buen pie la temporada y, actualmente, es colíder del Campeonato Brasileño junto con el Palmeiras, ambos con 10 puntos.

La temporada pasada, terminó la Liga en la octava posición, con lo que no logró el objetivo de clasificarse para la Libertadores de 2026, teniéndose que conformar con disputar la Copa Sudamericana, el torneo de plata de la Conmebol. EFE

