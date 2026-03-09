09 mar. 2026
Gómez, Sosa y Mauricio, campeones con Palmeiras

Con goles de Murilo Cerqueira y Vitor Roque, Palmeiras venció por 1-2 este domingo al equipo de la serie B Grêmio Novorizontino y conquistó su título número 27 del Campeonato Paulista.

Marzo 09, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
HC7oTwbX0AAeBt2.jpeg

El Verdão sumó otro título paulista.

Foto: @Palmeiras

Pese al empuje del equipo del interior, que consiguió empatar un resultado que comenzó favorable para el Verdão, los dirigidos por Abel Ferreira hicieron valer su jerarquía para levantar un nuevo trofeo estatal.

Palmeiras inauguró el marcador a los seis minutos con una jugada de pelota parada.

Andreas Pereira lanzó un tiro libre al área, Gustavo Gómez remató de cabeza por encima de la marca y el balón le quedó a Marlon Freitas, que disparó al poste. En el rebote, Murilo Cerqueira remató y envió el balón al fondo de la red.

Veinte minutos después llegó el empate a pies del mediocampista Matheus Bianqui. Pero, a mitad del segundo tiempo, llegó al área Vitor Roque para sentenciar el 1-2 y coronar al Palmeiras como campeón del torneo estatal.

Con un marcador global de 3-1 (tras el 1-0 de la ida), el Palmeiras rompe su mayor racha sin títulos desde la llegada del técnico portugués a fines del 2020.

Su última conquista había sido precisamente el Paulista de 2024, contra el Santos.

First League - Benfica vs FC Porto
Fútbol Internacional
Benfica logra el empate a duras penas en el clásico
Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.
Marzo 08, 2026 06:42 p. m.
 · 
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El último de la Tercera, elimina al Sunderland de Omar Alderete
La Copa de Inglaterra no para de generar sorpresas y este domingo el Port Vale, colista de la League One (tercera división), eliminó al Sunderland (1-0) y se coló en los cuartos de final como el equipo de inferior categoría de los ocho que estarán en esa ronda.
Marzo 08, 2026 01:29 p. m.
 · 
3aaa2ed729227b6de41ee0d27ef7a85939825800.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle
El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United.
Marzo 07, 2026 07:25 p. m.
 · 
Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona
Fútbol Internacional
Un golazo de Lamine Yamal afianza al Barcelona en el liderato
Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés.
Marzo 07, 2026 07:20 p. m.
 · 
Chelsea
Fútbol Internacional
Garnacho y el VAR evitan la debacle del Chelsea
El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los ‘blues’ ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de obrar la machada e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.
Marzo 07, 2026 06:49 p. m.
 · 
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia
El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.
Marzo 07, 2026 05:24 p. m.
 · 
