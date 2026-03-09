Ángel está listo para volver a Boca

Luego de 10 días, el atacante está a disposición del entrenador Claudio Úbeda, que no pudo contar con sus servicios contra Gimnasia de Mendoza (1-1).

Según los informes periodísticos, Romero está listo para enfrentar el miércoles a San Lorenzo, su ex equipo en el vecino país. Sin embargo, sería alternativa, ya que el orientador pretende repetir el onceno que goleó en la fecha pasada a Lanús (0-3).

La novena jornada de la Liga Profesional quedó postergada este fin de semana por la huelga de clubes realizada en protesta por una investigación judicial contra los dirigentes de la AFA. La medida de fuerza finalizó ayer.