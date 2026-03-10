10 mar. 2026
Fútbol Internacional

Rodrygo, operado con éxito de la rodilla derecha

El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, tras la que aseguró que “ha nacido un nuevo Rodrygo”.

Marzo 10, 2026 03:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Rodrygo Goes

Rodrygo Goes se sometió con éxito a la cirugía.

Foto: Gentileza - Rodrygo Goes

“Gracias a Dios salió todo bien en la cirugía. Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor”, escribió Rodrygo en su cuenta oficial de Instagram junto a foto recién operado, sonriente y con los pulgares hacia arriba.

El delantero brasileño cerró su mensaje haciendo referencia a un versículo bíblico de fortaleza, Isaías 41:10. “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

Rodrygo cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en al rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, perdiéndose el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía.

“Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid”, informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño “comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación”.

Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.

Rodrygo Goes Real Madrid Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HC7q56cawAA0_Em.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo conquista el Campeonato Carioca ante su clásico rival
Flamengo vence a Fluminense en los penales y se consagra campeón del Campeonato Carioca
Marzo 09, 2026 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
HC7oTwbX0AAeBt2.jpeg
Fútbol Internacional
Gómez, Sosa y Mauricio, campeones con Palmeiras
Con goles de Murilo Cerqueira y Vitor Roque, Palmeiras venció por 1-2 este domingo al equipo de la serie B Grêmio Novorizontino y conquistó su título número 27 del Campeonato Paulista.
Marzo 09, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
alonso con una patada.JPG
Fútbol Internacional
Tremenda trifulca en el fútbol de Brasil
VIDEO. Las imágenes de la pelea entre jugadores de Mineiro y Cruzeiro, con participación paraguaya, dan la vuelta al mundo.
Marzo 09, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Serie A - Milan vs Inter
Fútbol Internacional
Milan vence al Inter y recorta distancia
Milán derrotó al Inter (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán y le permite soñar con el título en Italia.
Marzo 08, 2026 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
lyon paris.jpg
Fútbol Internacional
Lyon reserva a Endrick, no puede con el París y se baja del podio
El Lyon perdió el tercer puesto de la Ligue 1 en favor del Marsella, tras su última derrota frente al París (0-1).
Marzo 08, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
First League - Benfica vs FC Porto
Fútbol Internacional
Benfica logra el empate a duras penas en el clásico
Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.
Marzo 08, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más