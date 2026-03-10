10 mar. 2026
Fútbol Internacional

Damián Bobadilla tiene nuevo técnico en São Paulo

El club brasileño São Paulo anunció este martes la contratación de Roger Machado como nuevo entrenador del conjunto paulista, en reemplazo del argentino Hernán Crespo, destituido la víspera.

Marzo 10, 2026 05:00 p. m.
fsf.jfif

Roger Machaco asume en el elenco tricolor paulista.

El técnico brasileño, de 51 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y asumirá “de inmediato” la conducción del equipo, según el comunicado del club.

Machado dirigirá su primer entrenamiento este mismo martes y debutará el jueves cuando el São Paulo reciba al Chapecoense, en partido por la quinta jornada del Campeonato Brasileño.

El último trabajo del técnico brasileño fue con Internacional, entre julio de 2024 y septiembre de 2025 .

El año pasado, el equipo ganó el campeonato estatal de Rio Grande do Sul después de ocho años. Sin embargo, el pobre desempeño en el Campeonato Brasileño hizo que no se mantuviera en el cargo.

La llegada de Machado se produce un día después de que el conjunto paulista despidiera a Crespo, quien había regresado en junio del año pasado para una segunda etapa al frente del equipo.

El exdelantero de la selección argentina dejó al São Paulo como colíder del campeonato brasileño, con 10 puntos tras las primeras cuatro jornadas, igualado con el Palmeiras.

En la temporada pasada, el São Paulo terminó en la octava posición de la liga brasileña por lo que en 2026 disputará la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes de la Conmebol. EFE

Sao Paulo Damián Bobadilla Hernán Crespo
