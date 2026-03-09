Tremenda trifulca en el fútbol de Brasil

La final del campeonato Mineiro se vio totalmente manchada por los graves hechos de violencia en el que se vieron involucrados los jugadores del Atlético Mineiro y Cruzeiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

La situación arrancó cuando los jugadores Everson y Christian tuvieron un cruce en el área y esto encendió la mecha que terminó con 23 expulsados según el informe del árbitro Matheus Candançan.

“Tras recibir una falta, derribó a su oponente, cargó con él y lo golpeó brutalmente en la cara con la rodilla. Aclaro que tras esta acción se desató una pelea generalizada lo que hizo imposible mostrarle la tarjeta roja”, dice parte del acta que presentó el juez del encuentro.

Entre los expulsados figura también el central paraguayo Júnior Alonso que fue uno de los que estuvo metido en la pelea y repartió algunos golpes a su rivales.

En cuánto a la definición, el Cruzeiro se terminó coronando al imponerse por 1-0 y cortando así una sequía de 6 años.