09 mar. 2026
Fútbol Internacional

Tremenda trifulca en el fútbol de Brasil

VIDEO. Las imágenes de la pelea entre jugadores de Mineiro y Cruzeiro, con participación paraguaya, dan la vuelta al mundo.

Marzo 09, 2026 07:45 a. m. • 
Por Redacción D10
alonso con una patada.JPG

Junior Alonso metido en la pelea generalizada.

Foto: Globoesporte.com

La final del campeonato Mineiro se vio totalmente manchada por los graves hechos de violencia en el que se vieron involucrados los jugadores del Atlético Mineiro y Cruzeiro en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

La situación arrancó cuando los jugadores Everson y Christian tuvieron un cruce en el área y esto encendió la mecha que terminó con 23 expulsados según el informe del árbitro Matheus Candançan.

“Tras recibir una falta, derribó a su oponente, cargó con él y lo golpeó brutalmente en la cara con la rodilla. Aclaro que tras esta acción se desató una pelea generalizada lo que hizo imposible mostrarle la tarjeta roja”, dice parte del acta que presentó el juez del encuentro.

Entre los expulsados figura también el central paraguayo Júnior Alonso que fue uno de los que estuvo metido en la pelea y repartió algunos golpes a su rivales.

En cuánto a la definición, el Cruzeiro se terminó coronando al imponerse por 1-0 y cortando así una sequía de 6 años.

Fútbol Internacional Atlético Mineiro Cruzeiro Junior Alonso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
First League - Benfica vs FC Porto
Fútbol Internacional
Benfica logra el empate a duras penas en el clásico
Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.
Marzo 08, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El último de la Tercera, elimina al Sunderland de Omar Alderete
La Copa de Inglaterra no para de generar sorpresas y este domingo el Port Vale, colista de la League One (tercera división), eliminó al Sunderland (1-0) y se coló en los cuartos de final como el equipo de inferior categoría de los ocho que estarán en esa ronda.
Marzo 08, 2026 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
3aaa2ed729227b6de41ee0d27ef7a85939825800.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle
El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United.
Marzo 07, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona
Fútbol Internacional
Un golazo de Lamine Yamal afianza al Barcelona en el liderato
Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés.
Marzo 07, 2026 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Chelsea
Fútbol Internacional
Garnacho y el VAR evitan la debacle del Chelsea
El argentino Alejandro Garnacho evitó la debacle del Chelsea en los octavos de la FA Cup con un gol en la prórroga que dio el triunfo a los ‘blues’ ante el Wrexham (2-4), de Championship, que estuvo a diez minutos de obrar la machada e incluso llegó a empatar en el minuto 114 con un tanto de Lewis Brunt, que fue anulado por el VAR.
Marzo 07, 2026 06:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Borussia Dortmund
Fútbol Internacional
Consuelo para el Dortmund; aviso para el Colonia
El Borussia Dortmund puso fin a la semana negra que le ha dejado sin apenas aspiraciones en la presente temporada con un sufrido triunfo ante el Colonia (1-2), que jugó la segunda parte con diez hombres por la expulsión de Jahmal Simpson-Pusey y que está cada vez más cerca de la zona de descenso de la Bundesliga.
Marzo 07, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más