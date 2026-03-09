09 mar. 2026
Fútbol Internacional

Mineiro repudia las agresiones entre jugadores en un partido con 23 expulsados

Atlético Mineiro, del defensor paraguayo Junior Alonso, que dio un sopapo impresionante, condenó este lunes la trifulca ocurrida entre sus jugadores y los del Cruzeiro.

Marzo 09, 2026 04:15 p. m. • 
Por Redacción D10
junior alonso.jpg

El defensor paraguayo Junior Alonso se metió con todo en la pelea.

Foto: Gentileza

Atlético Mineiro condenó este lunes la trifulca ocurrida entre sus jugadores y los del Cruzeiro, durante la final del campeonato regional brasileño disputada el domingo en Belo Horizonte, y calificó de “lamentables” las agresiones en el campo que ocasionaron la expulsión de 23 futbolistas.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el Mineiro señaló que el club y sus jugadores “no toleran ninguna forma de violencia en el fútbol” y reafirmó su compromiso con el respeto, el juego limpio y los valores que deben guiarlo.

Asimismo, el conjunto de Belo Horizonte aseguró que tomará “las medidas necesarias internamente”, para evitar que ese tipo de situaciones se repitan.

Horas antes, Hulk, delantero del Galo, ya había pedido disculpas a través de las redes.

El principal artillero del Mineiro señaló que, aunque la rivalidad hace parte del deporte, el respeto siempre debe prevalecer sobre cualquier emoción.

“Pido disculpas a todos los que estuvieron en el estadio, a quienes lo vieron por televisión y, especialmente, a los niños que ven el fútbol como inspiración. Lo que vimos en el campo no es el ejemplo que queremos dar”, afirmó.

Hasta el momento, Cruzeiro no se ha pronunciado sobre el tema y en las redes solo aparecen fotografías relativas a su victoria en el torneo regional.

El incidente ocurrió antes de finalizar el partido que definía el Campeonato Mineiro y del que salió victorioso Cruzeiro al imponerse por 1-0 ante el Galo.

La pelea comenzó con una disputa entre el centrocampista del Cruzeiro Christian y el portero del Atletico MG Everson, que se enzarzaron en la disputa de un balón.

A partir de este instante se armó una violenta trifulca en la que volaron puños y patadas entre jugadores por toda la cancha y que tardó diez minutos en ser aplacada.

El árbitro Matheus Candaçan decidió 23 expulsiones: la de Christian, por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva e intensidad alta”, y al guardameta por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.

Los otros 21 expulsados fueron, por el Cruzeiro, Casio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge; y por el Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Estas 21 expulsiones fueron justificadas por (...) “golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios (en la reyerta), no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.

Las 23 rojas se convirtieron en un nuevo récord en la historia del fútbol brasileño, luego de las 22 decretadas en el Portuguesa-Botafogo del torneo Río-Sao Paulo en 1954. EFE

Fútbol Internacional Atlético Mineiro Junior Alonso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Serie A - Milan vs Inter
Fútbol Internacional
Milan vence al Inter y recorta distancia
Milán derrotó al Inter (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán y le permite soñar con el título en Italia.
Marzo 08, 2026 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
lyon paris.jpg
Fútbol Internacional
Lyon reserva a Endrick, no puede con el París y se baja del podio
El Lyon perdió el tercer puesto de la Ligue 1 en favor del Marsella, tras su última derrota frente al París (0-1).
Marzo 08, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
First League - Benfica vs FC Porto
Fútbol Internacional
Benfica logra el empate a duras penas en el clásico
Un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro a pocos minutos del final dio el empate a dos goles al Benfica en el clásico de este domingo contra el líder Porto.
Marzo 08, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete
Fútbol Internacional
El último de la Tercera, elimina al Sunderland de Omar Alderete
La Copa de Inglaterra no para de generar sorpresas y este domingo el Port Vale, colista de la League One (tercera división), eliminó al Sunderland (1-0) y se coló en los cuartos de final como el equipo de inferior categoría de los ocho que estarán en esa ronda.
Marzo 08, 2026 01:29 p. m.
 · 
Redacción D10
3aaa2ed729227b6de41ee0d27ef7a85939825800.jpg
Fútbol Internacional
Manchester City avanza en la FA Cup a costa del Newcastle
El Manchester City avanzó este sábado a los cuartos de final de la FA Cup tras vencer 1-3 al Newcastle United.
Marzo 07, 2026 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona
Fútbol Internacional
Un golazo de Lamine Yamal afianza al Barcelona en el liderato
Un gran gol de Lamine Yamal mediada la segunda parte tras un excelente pase de Pedri le dio la victoria al Barcelona en San Mamés.
Marzo 07, 2026 07:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más